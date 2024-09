BITS |Astro Bot, los juegos de aventura aún están lejos de morir

La historia de Astro Bot es peculiar y muy en su propio estilo, tomando elementos del universo de PlayStation y dándonos una trama simple, pero carismática, donde básicamente el universo de PlayStation está en peligro.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Podemos decir que los comienzos de Astro Bot datan del ya lejano 2013, cuando con el lanzamiento de PlayStation 4 conocíamos una experiencia de nombre “The Playroom”, el cual -sin llegar a ser un juego como tal- era una plataforma que nos demostraba las capacidades de la consola, así como de su control, el DualShock 4 y las integraciones con el panel táctil, sus sensores de movimiento, bocinas y la integración que tenía con la cámara de la consola, una función que posteriormente sería un gran complemento del primer PlayStation VR y por ende, de una nueva versión de esta plataforma, titulada “The Playroom VR”, además de que, por primera vez, daba paso a un juego en forma de la franquicia de Astro para el nuevo dispositivo de VR de la consola con “Astro Bot Rescue Mission”. No sería la última vez que veríamos a Astro y es que con el lanzamiento del PlayStation 5, también conocimos “Astro’s Playroom”, el cual nuevamente volvía a ser una plataforma para destacar las funciones de la nueva consola, pero principalmente del nuevo mando, el DualSense.

Ahora, 4 años después de esta última experiencia, llega un nuevo juego de la franquicia de Astro, que no sólo promete bastante, sino que es un juego de plataformas que llegó para quedarse, ofreciendo una experiencia como ninguna otra que hayamos tenido en una consola de PlayStation.

La historia de Astro Bot es peculiar y muy en su propio estilo, tomando elementos del universo de PlayStation y dándonos una trama simple, pero carismática, donde básicamente el universo de PlayStation está en peligro, nuestra nave consola ha sido dañada y nos han robado el chip que le da potencia a nuestra nave, además de que cientos de Astros han sido esparcidos por diferentes mundos. Dicho esto, tomaremos el control de un Astro Bot principal para ir recorriendo diferentes niveles por diferentes mundos, donde nuestro principal objetivo es recolectar a los Astros Bots que están en esos niveles, así como piezas de recompecabezas y descubrir alguno que otro secreto, como galaxias lejanas con más Astro Bots. Esa es la premisa, sencilla, pero que funciona bastante bien.

Veremos un universo plagado de referencias a PlayStation como sus logos, hardware, formas y mucho más, pero sobre todo, personajes y es que hay Astro Bots con elementos de videojuegos que han pasado por la consolas de PlayStation desde sus orígenes como MedEvil, Silente Hill 2, Metal Gear, Final Fantasy VII, hasta juegos más actuales como Death Stranding, Ghost of Tsushima, Marvel’s Spider-Man, entre muchos otros, pero eso no es todo, ya que también existen algunos personajes de otras compañías que han pasado por las consolas de PlayStation como Devil May Cry, Resident Evil, Monster Hunter, Crash Bandicoot, entre muchos, pero muchos más.

A nivel jugabilidad, el juego es bastante sencillo y nuestras principales acciones serán saltar y golpear, aunque podremos jalar ciertos objetos para desbloquear algunos secretos en los niveles, objetos o simplemente para progresar, además, en algunos niveles tendremos acceso a poderes especiales que nos ayudarán a progresar y derrotar enemigos, cambiando un poco la manera en que jugamos, pero siempre manteniendo lo simple y divertido en todo momento.

Como lo mencionamos hace un momento, nuestro objetivo principal es recolectar a los demás Astro Bots que hallemos en cada nivel, tarea que puede parecer algo sencilla, sin embargo, los Astro Bots no están a la vista de todo, por lo que tendremos que explorar detenidamente cada nivel para encontrarlos o descubrir el secreto que nos llevará hacia alguno de ellos.

A nivel gráfico, el juego con su estilo único y toques realistas nuevamente nos da una exhibición del potencial que tiene la consola y lo bien que pueden lucir la mayoría de los juegos, sin embargo, el verdadero protagonista es el diseño de niveles y es que cada uno de los diferentes mundos que exploramos nos ofrece algo diferente, que tiene una marca de la casa, pero también una esencia de Astro Bot que los hace únicos e irrepetibles, el diseño de niveles es simplemente espectacular.

Astro Bot es la mayor sorpresa que hemos tenido en el año y muy difícilmente llegará otro juego para hacer lo que Team ASOBI en conjunto con PlayStation acaban de hacer, demostrando una vez más, que los juegos de aventura aún están lejos de morir y un juego hecho con tanta pasión siempre llegará para tomar el lugar que merece.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez