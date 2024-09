Trabajadores del Poder Judicial se unen a “Marea Rosa”, de Claudio X. y experredistas

Frente a la inminente aprobación en Comisiones del Senado de la reforma al Poder Judicial, este domingo se realizaron varias manifestaciones tanto a favor como en contra del dictamen. Desde trabajadores, estudiantes y hasta integrantes de la llamada “Marea Rosa” y Frente Cívico Nacional, llegaron a las afueras de la Cámara de Senadores para exigir diálogo, tal y como la Ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, pidió y al mismo tiempo presentó una propuesta alterna.

Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Hace unas horas comenzó la discusión de la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República, esto luego de que hace unos días el dictamen fuera aprobado por diputadas y diputados. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos iniciaron el debate; al presentar la iniciativa, la Senadora de Morena, Citlalli Hernández, afirmó que lo que se busca es terminar con los cotos de poder y la corrupción.

Mientras esto sucedía en el recinto legislativo de avenida Paseo de la Reforma, a las afueras hubo varias protestas tanto a favor como en contra de la Reforma Judicial. Primero fue el performance del grupo Jóvenes por la Reforma para evidenciar los sueldos millonarios de los ocho ministros que votaron un paro de labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y los casos emblemáticos de corrupción e impunidad tolerados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

A una sola voz, gritaron consignas como: “Reforma Judicial por voto popular” y “Reforma Judicial ya” para exponer las razones por las que están a favor, como que la elección popular de jueces, magistrados y ministros ayudaría a coadyuvar los procesos democráticos del país.

Las protestas a favor de la Reforma Judicial comenzaron hace unos días, luego de que el miércoles en la mañana la Cámara de Diputados aprobara el dictamen. Jóvenes y estudiantes se manifestaron tanto en la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como en Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde manifestaron la necesidad de un cambio radical “en cuanto a este ejercicio de poder”.

Acerca de estas protestas, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, informó que este mismo domingo recibiría a dos comisiones, una de manifestantes que se oponen a la Reforma Judicial y otra de quienes están a favor: a las 19:00 horas con trabajadores del Poder Judicial y estudiantes que se oponen a la iniciativa; y a las 21:00 horas un encuentro con un grupo que está a favor de la reforma.

LOS TRABAJADORES Y LA “MAREA ROSA”

Luego del performance de los jóvenes a favor de la Reforma Judicial, se realizaron una serie de protestas en contra organizadas por trabajadores del PJF, estudiantes de múltiples universidades, así como por la llamada “Marea Rosa” y el Frente Cívico Nacional. La primera marcha salió del Hemiciclo a Juárez con dirección al Senado; la segunda, la de la “Marea Rosa”, fue del Ángel de la Independencia al Senado y finalmente una concentración a las afueras del recinto encabezada por trabajadores y estudiantes. El objetivo fue el mismo, externar su rechazo a la reforma, sobre todo por la desaparición de la carrera judicial debido al punto central del dictamen: elección de juzgadores por voto popular.

Pero al parecer, luego de que a las 14:00 horas se declaró el quórum suficiente para iniciar la discusión con la presencia de 21 legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales y 18 de Estudios Legislativos, la aprobación en comisiones del dictamen es inminente. Pero hay algo que sigue sin ser aclarado: en el Senado, el bloque de Morena-PT-PVEM suma 85 escaños, y le falta uno para completar la mayoría calificada y ratificar la enmienda. La incógnita sigue siendo cuál de las bancadas opositoras dará el voto faltante, aunque la operación también puede ser inversa, pues si alguno de los senadores del PAN, PRI o MC se ausenta, se consumará la ratificación.

¿Qué pasó afuera? Cientos de personas gritaron consignas como “El Poder Judicial no va a caer, no va a caer”, “Exámenes sí, tómbola no”, y “Si el pueblo se informa, no pasa la reforma”, con banderas de México, de diferentes universidades, del Frente Cívico Nacional y hasta entonaron varias veces el Himno mexicano.

Un alumno de la Facultad de Derecho de la UNAM, que subió al templete del evento, dijo que es necesaria una reforma, pero no en los términos que establece la que se votará en el Senado: “Es necesario que la reforma no deje fuera una reestructuración de fiscalías y ministerios públicos. La actual reforma no parece ser solamente una mala idea, resulta un despropósito para la licenciatura en Derecho. Los senadores deben asumir responsabilidad sin importar su postura política. ¿De verdad queremos vivir en la tiranía de las mayorías? No, y nos vamos a callar, no vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar de alzar la voz, que voten en contra y que quede en su conciencia como defensores o como villanos y traidores al pueblo”.

En su momento, José Ramón Cossío, Ministro en retiro que también ha marchado junto a la “Marea Rosa”, se pronunció también en contra y aseguró que la reforma al Poder Judicial debe empezar en las bases del sistema de justicia: “Se sostiene que el problema son los jueces corruptos, el elitismo y la separación con el pueblo, y que para resolver todos esos males, es necesaria la participación directa del pueblo. Pues todo eso es una narrativa infantil porque promete un mundo perfecto para siempre”.

“La reforma busca que mediante una remota y abstracta legitimación, los gobernantes manejen a los jueces a pesar de los riesgos, no han reparado en que las influencias en las elecciones podrían presentarse en las judiciales”.

¿QUÉ SIGUE?

El debate sobre la Reforma Judicial entró este domingo en momentos decisivos. Está previsto que el pleno del Senado de la República vote el miércoles el dictamen, entre manifestaciones en las calles, a favor y en contra.

El Senado discutirá y votará la minuta enviada por la Cámara de Diputados, misma que se aprobó en la sesión de los pasados 3 y 4 de septiembre. Dicho documento plantea, entre otras propuestas:

La reducción de 11 a nueve personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La elección por voto popular tanto de integrantes del máximo tribunal como de magistradas y magistrados de circuito, y jueces de distrito.

La reducción de salarios de ministras y ministros, magistraturas y juezas y jueces para que no ganen más que el Presidente.

La creación de un Tribunal de Disciplina Judicial.

La figura de jueces sin rostro para atender casos de crimen organizado, entre otros.

Para que se apruebe se requiere mayoría calificada, dos terceras partes, cuando menos, de las y los legisladores que se encuentran presentes para votar en el pleno. Es decir, si estuvieran todas las senadoras y los senadores, se requerirían 86 de los 128.

¿Puede aprobarse con menos de 86? Sí, porque la mayoría calificada se mide a partir de la cifra de senadores y senadoras presentes en la sesión. Si acuden menos de 128, entonces hay que hacer un nuevo cálculo, de ahí que los opositores a la reforma están exigiendo la presencia de todos los legisladores que se oponen para que con al menos 43 votos impidan la mayoría calificada.

JÓVENES REPUDIAN ACTOS DE VIOLENCIA EN MARCHA CONTRA REFORMA

Por la noche, el movimiento de Jóvenes por la Reforma Judicial denunció que “non navaja en mano, un trabajador del Poder Judicial amenazó al joven compañero Uriel Jarquín, quien documentaba la destrucción de una manta instalada sobre Paseo de la Reforma”.

A través de un posicionamiento, el grupo acusó que “en otro punto de la manifestación, los periodistas Hans Salazar y Máximo Allende fueron golpeados por cubrir la destrucción de otra manta instalada en la Glorieta del Ahuehuete que consignaba: ‘LOS JOVENES SÍ QUEREMOS LA REFORMA'”.

🔴POSICIONAMIENTO CON MOTIVO DE LOS ACTOS DE VIOLENCIA RESPALDADOS POR NORMA PIÑA EN MANIFESTACIÓN CONTRA LA REFORMA AL PODER JUDICIAL. 👇🏽 pic.twitter.com/mLpLOWfnJK — Jóvenes Por La Reforma (@jxlareforma) September 8, 2024

En el documento, los estudiantes destacaron que “los hechos de violencia se dan en el marco de las manifestaciones pacíficas promovidas desde Jóvenes por la Reforma que en todo momento han sido simbólicas y en horarios diferidos para evitar confrontaciones”.

“Por ello, mediante un comunicado publicado en nuestras redes sociales, repudiamos cualquier acto de violencia e hicimos un llamado a la Ministra presidenta Norma Lucía Piña para que llame al orden a los trabajadores que hoy se radicalizaron en agresiones y descalificaciones contra la prensa independiente y transeúntes que documentaron sus actos de violencia”, concluyeron.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.