Familiares buscan a mujer embarazada en Puebla; esposo denuncia amenazas de secuestro

La joven salió a la tienda a realizar una recarga telefónica y no regresó a su casa, se encuentra desaparecida desde el jueves 5 de octubre.

Puebla, 8 de octubre (PeriódicoCentral).- Salma Karen Pedroza Polito se encuentra desaparecida desde el pasado jueves 5 de octubre. Cabe resaltar que la joven de 28 años de edad tiene nueve meses de embarazo y reside en Bosques de Amalucan, en el boulevard Apulco-Galaxiaen, de la capital poblana. Lugar donde se le vio por última vez.

La mujer tiene como señas particulares una perforación en nariz del lado derecho y cinco tatuajes. Entre ellos un corazón y una flor en el antebrazo izquierdo de siete centímetros. Así como una letra D en la muñeca izquierda de aproximadamente tres centímetros. En tanto, tiene una letra M en la muñeca derecha de aproximadamente tres centímetros. También un tatuaje con imagen de flores en la clavícula del lado derecho de aproximadamente siete centímetros. Asimismo, un tatuaje de rosa y mariposa en la espalda superior del lado izquierdo de aproximadamente siete centímetros. Según información proporcionada por la suegra de Salma Karen Pedroza Polito, la joven salió a medio día a una tienda Six, ubicada en Apulco 87, en la colonia Bosques de Amalucan, para realizar una recarga telefónica. Sin embargo, no regresó. ESPOSO DE SALMA RECIBIÓ AMENAZAS

Es de resaltar que el esposo de Salma Karen Pedroza Polito reveló que el pasado lunes 2 de octubre recibió un “mensaje de amenaza que ya no la vería”, por lo que ahora se encuentra desaparecida. De hecho, el marido de la joven aseguró que respondió a dicho mensaje aclarando que se habían equivocado de número.

Cuando la joven salió a recargar saldo para su celular le envió un “te amo” a su esposo mediante un mensaje de texto. Asimismo, su suegra aseguró que le avisó que ya casi estaba de vuelta, pero nunca regresó.

El celular de Salma Karen Pedroza Polito ya se encuentra apagado y las llamadas mandan directo al buzón de voz.

En tanto, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometidas por Particulares difundió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de la mujer, quien aparentemente fue subida a la fuerza en un vehículo de color rojo y sin placas de circulación.

Asimismo, dieron a conocer que debido a los mensajes amenazantes, el esposo de la joven acudió a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE). Aunque su denuncia no procedió, debido a que los familiares de la mujer no han recibido exigencias de pago de rescate, no se considera un secuestro.

DETIENEN A OSCAR “N”, SOSPECHOSO POR LA DESAPARICIÓN DE KARINA ALDUCÍN

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Oscar Isaac “N”, principal sospechoso por la desaparición de la joven Karina Alducín.

Siete años después de que se reportó la desaparición de Karina Alducín en el municipio de Tehuacán, se detuvo a Oscar Isaac “N”.

La detención del hombre sucedió por la noche del 20 de septiembre del 2023 en la avenida Lakin y Arco Norte en Cancún, Quintana Roo.

Cabe recalcar que a Karina Yazmín Alducín se le vio por última vez el 21 de agosto del 2016 en el entonces bar “El imperio”.

