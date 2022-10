BITS | FIFA 23, la última y nos vamos

FIFA 23 tiene algunas adiciones, sobre todo a nivel técnico que mejoran la experiencia, como cada año, sin embargo, parece ser que en cuanto a contenido se han reservado bastante para esta edición y es entendible por el hecho de ser el último año bajo el nombre de FIFA y porque seguramente veremos alguna actualización con motivo del mundial de Qatar.

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- Un nuevo año y una última entrega con el nombre de FIFA por parte de EA Sports, quienes nos han entregado anualmente el mejor simulador de fútbol desde 1994 y el cual, después de este año, dejará de llamarse así por temas meramente contractuales y que han llevado a no renovar el acuerdo del estudio con la FIFA. Sabemos que esta franquicia evolucionará a “EA Sports FC” sin saber con claridad si será el nombre final o no, así como la posibilidad de que alguna otra compañía decida llevar los derechos del nombre de la FIFA, pero tendremos que esperar casi un año para ver sucede.

Por lo pronto, FIFA 23 tiene algunas adiciones, sobre todo a nivel técnico que mejoran la experiencia, como cada año, sin embargo, parece ser que en cuanto a contenido se han reservado bastante en esta edición y es entendible por el hecho de ser el último año bajo el nombre de FIFA y porque seguramente veremos alguna actualización con motivo del mundial de Qatar durante los últimos meses del año. Esta edición trae de regreso los ya clásicos modos de juego como el modo carrera donde podrás crear tu legado como jugador o director técnico de un equipo, el modo de juego rápido donde podremos acceder a partidas clásicas, partidas personalizadas donde podremos cambiar ciertas reglas del juego, el modo Volta, que es este sucesor espiritual de lo que conocemos como FIFA Street o partidas callejeras, además de torneos rápidos como la UEFA Champions League o la Copa Libertadores, además de copas personalizadas. El modo en línea está de regreso con las temporadas y FIFA Ultimate Team sin cambios notables.

Uno de los cambios más importantes que tenemos en esta edición, especialmente para nosotros los mexicanos, es que por primera vez en muchos años, la Liga mexicana ya no forma parte de las ligas disponibles dentro del juego, ya que ha pasado a la franquicia de eFootball, previamente conocida como Pro Evolution Soccer y aunque no representa una gran diferencia en contenido si hablamos de las demás ligas disponibles, sí es algo triste no poder jugar más con equipos del fútbol mexicano como Chivas, América, Pumas, Cruz Azul, entre muchos otros. Sin embargo, por primera vez en la historia del juego, equipos femeninos también están disponibles, principalmente la liga inglesa y por último, un equipo muy especial de la serie de Ted Lasso ha hecho su debut para esta edición y hablamos del equipo ficticio AFC Richmond que incluye a figuras como Roy Kent, Jamie Tartt o Dani Rojas, sin duda una peculiar adición, pero para todos los fanáticos de la serie es un gran detalle.

Por último, a nivel técnico se ha incluido la tecnología Hypermotion 2, la cual ha capturado más animaciones y movimientos reales de los jugadores para brindarnos una experiencia mucho más realista, en cuanto a movimientos con balón o sin balón, pases, remates, tiros libres con mejoras en cuanto a controles, así como el cambio en el sistema de tiros de esquina y de tiros penales. Pero eso no es todo, ya que gracias a esta tecnología, los porteros han sufrido mayores cambios y es que ahora, hasta el más pequeño roce con la punta de los dedos hacia el balón puede marcar una gran diferencia y se nota bastante, por lo que el juego tiene diferencias muy notables al momento del juego y sobre todo, la IA ha sido mejorado para brindarnos un mayor nivel de dificultad al momento de jugar en solitario, algo que se agradece bastante, ya que antes podía llegar a ser bastante predecible aún en las dificultades más altas.

A nivel gráfico, el juego sigue luciendo espectacular y podemos ver el uso de por primera vez ediciones nativas para la nueva generación de consolas, destaca con tiempos de carga muchos más rápidos, animaciones constantes en los menús y la adiciones de escenas extras al comienzo de los partidos para mostrarnos a la afición o los estadios. Como cada año, los pequeños detalles en la recreación de jugadores, uniformes, animaciones de físicas y los propios estadios de fútbol redondean la experiencia que se espera al querer jugar con tu equipo favorito de fútbol y en esta entrega seguimos teniendo eso.

FIFA 23 es una honorable despedida para una saga con la cual hemos crecido por casi 30 años y que hemos visto evolucionar a lo largo de diferentes generaciones de consolas hasta llegar a lo que representa el día de hoy, aunque la entrega carece de adiciones sustanciales a nivel contenido, parece ser el final y a la vez el inicio de un nuevo futuro de la franquicia bajo el nombre de EA Sports FC.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez