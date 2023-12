“Traicionaste a ‘Maquío’”, dice Senadora del PAN. Tatiana: “PRIAN es el que le falló”

La senadora con licencia y la exsecretaria de Economía discutieron en redes sociales por sus diferencias políticas y el legado de ‘Maquío’ Clouthier.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Tatiana Clouthier Carrillo, coordinadora de voceros de la precampaña de Claudia Sheinbaum Pardo, respondió esta tarde a los comentarios de la Senadora panista con licencia, Kenia López Rabadán, quien la acusó en redes sociales de traicionar a su propio padre, mentir y ser autoritaria.

“¡Uy Kenia! ¡Qué bárbaro, qué sorpresa! Cómo se nota que no conociste a ‘Maquío’ y que no tienes la menor idea de quién fue ‘Maquío’ [Manuel] Clouthier. ‘Maquío’, mi padre, habló y dijo una y otra vez: ‘Tu lucha no es para que tú creas en mí ni en mis sueños, sino para que tú creas en ti y en tus sueños, y luches por ellos’. Cuando hayas comprendido eso habrá terminado la misión de ‘Maquío’, pero hablemos”, contestó Clouthier Carrillo a la jefa de oficina de precampaña de Xóchitl Gálvez Ruiz en un mensaje grabado que compartió en sus redes sociales.

“¿Sabías tú que el PAN [Partido Acción Nacional] fue quien traicionó esos principios democráticos y un montón de principios por los cuales luchó ‘Maquío’ y el PAN ha traicionado de forma constante?”, cuestionó.

En el mismo video, la exsecretaria de Economía refutó las críticas de la Senadora con licencia, recordándole que hoy, foma parte de una coalición “inexplicable” de “alitos”, “moreiras” y el hijo del “del padre del fraude patriótico” del que hoy se queja.

“¡Fíjate nomás! Eso que tanto criticas está ahí ahorita, a lado de ustedes en una coalición inexplicable de ‘alitos’, ‘moreiras’ y súmale lo que quieras. Luego, otro más que está ahí es el hijo del ‘padre del fraude patriótico’ del que hoy te estás quejando. Vete en el espejo. Qué difícil sería poder comprender de lo que estás hablando. Y no miento, tampoco difamo, te estoy dando datos que en la historia están marcados”, afirmó la morenista.

Previamente, la panista había publicado en su cuenta de X, ante Twitter, que en la elección presidencial de 1988, el padre de Tatiana Clouthier, fue víctima del fraude electoral organizado por Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y mencionó que fue despedida del Gabinete, por “mentir y difamar”.

En la elección presidencial de 1988, Manuel Clouthier, padre de @tatclouthier, fue víctima del fraude electoral orquestado por Manuel Bartlett. Hoy Tatiana comparte trinchera con quien defraudó a su padre. No solo traiciona la memoria de su padre, también miente difama y es… — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) December 9, 2023

“En la elección presidencial de 1988, Manuel Clouthier, padre de @tatclouthier

, fue víctima del fraude electoral orquestado por Manuel Bartlett. Hoy Tatiana comparte trinchera con quien defraudó a su padre. No sólo traiciona la memoria de su padre, también miente difama y es autoritaria”.

Ante la respuesta de Clouthier Carrillo, la Senadora panista reafirmó que la exsecretaria de Economía había sido despedida del Gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador “por mentir y difamar”.

“Por mentir y difamar es que te despidieron y hasta el abrazo te negó tu líder. Ahora te quieres reciclar, pero la verdad es que ya nadie confía en ti”, escribió en su respuesta al video de la exfuncionaria federal, acompañada por una captura de pantalla de la última conferencia de prensa matutina a la que asistió como titular de la Secretaría de Economía (SE).

.@tatclouthier, por mentir y difamar es que te despidieron y hasta el abrazo te negó tu líder. Ahora te quieres reciclar, pero la verdad es que ya nadie confía en ti. pic.twitter.com/yVNqTDBQFx — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) December 9, 2023

JALIFE YA ESTÁ LIBRE: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó la mañana del jueves que el analista político Alfredo Jalife-Rahme ya había recuperado su libertad, esto luego de que fuera detenido como parte del seguimiento que se dio a la demanda que presentó Tatiana Clouthier Carrillo en su contra por difamación, calumnias y “lo que resulte”.

“Ya lo más importante es que se liberó a [Alfredo] Jalife. Estuvimos pendientes hasta en la noche para que se procurara su libertad. Tiene que ver con un estado, tiene que ver con la Fiscalía estatal o Procuraduría de Nuevo León“, dijo durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador aseguró que el caso está relacionado “con un derecho constitucional, con el Artículo Sexto y Séptimo: la libertad de las ideas”. “Eso también nos atañe, si no de manera directa o no nos corresponde a nosotros resolverlo, sí tenemos que garantizar la libre manifestación de las ideas, que no haya censura”, destacó.

Desde Palacio Nacional, consideró que “pueden haber excesos, pero no debe de limitarse la libertad”. Para él, “podemos no estar de acuerdo con lo que se expresa, pero debemos de garantizar el derecho a manifestarnos libremente”.

“Eso es lo que puedo decir. Ya pasó. Cada quien que haga sus conclusiones. Yo estimo a los dos. Estaban o están en este asunto. A Tatiana la quiero muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y a Jalife también y espero que me comprendan las partes”, expresó el mandatario después de que se le pidiera dar un posicionamiento sobre el tema.

“Tenemos que ser respetuosos de las libertades. Imagínense si yo presento denuncia por todo lo que me inventan, por todos los ataques. Claro, cada quien tiene su criterio y hay que respetarlo”, concluyó.

🧵 En Diciembre del 2022 demandé en el estado de #NuevoLeón a Alfredo Jalife por difamación, calumnias y lo que resulte. El señor Jalife mintió asegurando que me robé el Litio de México y que le entregué el Estado Mexicano a los estadounidenses. — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) December 6, 2023

LA DETENCIÓN DE ALFREDO JALIFE-RAHME

Ayer, el analista político Alfredo Jalife-Rahme fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) a raíz de una demanda presentada por Tatiana Clouthier.

La exsecretaria de Economía publicó un hilo en su cuenta de X, antes Twitter, donde señaló las particularidades de la denuncia que interpuso en contra del analista. En una primera publicación precisó que en diciembre de 2022 demandó en Nuevo León a Jalife por difamación, calumnias y “lo que resulte”, luego de que dicho personaje afirmara que Clouthier “robó el Litio de México” y que “entregó” el Estado mexicano a los estadounidenses.

Finalmente, compartió que tomó decisiones “apegadas al derecho”, ya que cree en el Estado de Derecho, por lo que dejó “en manos de la justicia” las decisiones pertinentes sobre el caso.