Ecuador: Detienen a 6 colombianos señalados en el asesinato de candidato presidencial

Durante el arresto fue llevado a cabo el registro de un inmueble, aseguraron un arma de fuego, municiones, una alimentadora y cuatro teléfonos celulares; el Ministro de Defensa promete “mano dura” contra las mafias que “han declarado la guerra”.

Madrid/Quito, 10 Ago. (Europa Press/AP).- Las seis personas detenidas en Ecuador por su presunta participación en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio forman parte de un grupo organizado y tienen nacionalidad colombiana, según los últimos datos facilitados por el Gobierno, que ha prometido seguir trabajando para depurar tanto la responsabilidad material como intelectual de un crimen que ha enlutado al país sudamericano a poco más de una semana de las elecciones.

Dos de los detenidos habían sido vistos en el lugar del ataque, ocurrido el miércoles tras un mitin electoral en Quito y ante alrededor de un centenar de personas. El tiroteo se saldó además con nueve heridos, entre los que hay tres miembros del equipo de seguridad responsable de custodiar a Villavicencio, si bien el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, ha aclarado que sus vidas no corren peligro.

Sí ha fallecido uno de los sospechosos, tras ser alcanzado en un intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad en una persecución. Este hombre ya había sido detenido el pasado mes de junio, acusado de tenencia de armas, informa el diario ecuatoriano El Universal.

𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 || Mediante #RuedaDePrensa, se dio a conocer el despliegue operativo en varios sectores del #DMQ, donde fueron aprehendidos 6 presuntos implicados por el atentado al candidato presidencial Fernando Villavicencio y el ataque armado a servidores policiales. pic.twitter.com/Mv3v3YuIdQ — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 10, 2023

El Ministro del Interior, Juan Zapata, ha confirmado además el registro de varias viviendas y la incautación de armas, munición y droga. A su juicio, este crimen, que ha tachado de “terrorista”, es “un intento de sabotaje a las próximas elecciones”, que siguen en pie a la espera de que el partido de Villavicencio, Movimiento Construye, determine si cubre su hueco.

El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado el estado de excepción en todo el país durante 60 días, lo que amplía los poderes de las principales fuerzas de seguridad, incluido el Ejército. El Ministro de Defensa, Luis Lara, ha comparecido también ante los medios para subrayar que “las Fuerzas Armadas brindarán la seguridad para la realización de los comicios” y prometer “mano dura”.

“El voto es la respuesta a las mafias”, ha señalado Lara, acompañado de los principales mandos militares. El Ministro considera que estas mafias “le han declarado a la guerra a Ecuador”, por lo que ha llamado a perseguir no sólo a sus miembros sino también “a los que las financian y a los que las protegen”.

El candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio fue asesinado el miércoles en un ataque a tiros a la salida de un mitin político en un colegio del norte de Quito, a poco más de una semana de las elecciones generales y en medio de una ola de violencia que afecta diversas partes del país sudamericano.

El Presidente Guillermo Lasso confirmó el asesinato y lo atribuyó al crimen organizado, aunque no dio ningún detalle y se limitó a decir que su muerte no quedará impune.

La Fiscalía precisó en la red social X que el sospechoso del atentado, que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad, fue aprehendido y trasladado malherido hasta la Unidad de Flagrancia en Quito, donde falleció a causa de las heridas. La Fiscalía descartó que haya sido asesinado en sus instalaciones, como se publicó en redes sociales.

#Atención: asesinaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio en #Ecuador durante un acto. Faltan menos de dos semanas para unas elecciones marcadas por una espiral de violencia. pic.twitter.com/g6EgB8A0sL — Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) August 10, 2023

Villavicencio era uno de los ocho candidatos registrados para la elección presidencial del 20 de agosto. El político de 59 años no figuraba entre los favoritos, con un escaso 10 por ciento de las preferencias, aunque era una figura reconocida por haber denunciado en el pasado diversos casos de presunta corrupción gubernamental.

La ley electoral establece que un candidato “inhabilitado” podrá ser reemplazado por otro integrante del mismo partido o alianza.

Las autoridades no han dado a conocer el posible motivo detrás del atentado. Patricio Zuquilanda, asesor de la campaña del candidato, dijo a The Associated Press que Villavicencio había recibido dos amenazas de muerte, aunque no dio más detalles.