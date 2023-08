Sheinbaum y Adán Augusto celebran cifras de Coneval; Ebrard visita Chiapas con Pío

Adán Augusto celebró las cifras sobre pobreza reveladas este jueves por el Coneval; Noroña lamenta que el PRI gobierne Iguala.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- La y los aspirantes a la candidatura presidenciales continuaron este jueves con su gira por todo el país para acercarse a la ciudadanía en su búsqueda por aparecer en la boleta del próximo 2 de junio, cuando se elija a la persona que suceda a Andrés Manuel López Obrador.

De los seis aspirantes de la coalición oficialista, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

FRENTE AMPLIO POR MÉXICO NO TIENE TRANSPARENCIA: SHEINBAUM

La exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presumió que, a diferencia de las actuales diferencias que cuenta el Frente Amplio por México, en Morena existe el ejercicio de transparencia.

Durante un evento con campesinos del municipio de Ébano, en el estado de San Luis Potosí, aseguró que la coalición conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) no transparenta nada, cosa que es completamente diferente en el caso de Morena y sus aliados.

“Aquí en nuestro movimiento se sabe perfectamente cómo va a ser el proceso, cómo va a ser la encuesta, etc. Ya vemos algunas de las personas que dejaron fuera diciendo que no tienen ni la menor idea como en un día revisaron dos millones de firmas”, comentó.

El Nacimiento de Tamuin en la Huasteca Potosina nos recuerda la importancia de generar desarrollo protegiendo la naturaleza y el bienestar del pueblo. pic.twitter.com/FavsuNvMN3 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 10, 2023

Acusó a Luis Carlos Ugalde, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), de estar detrás de las irregularidades en el Frente.

“Allá está Ugalde asesorando, pues imagínense uno de los principales operadores del fraude electoral de 2006. Ellos son eso, ellos son fraude, son el pasado de México”, agregó.

Además, comentó que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, le explicó las diversas características de la encuesta con la que se definirá al candidato o candidata presidencial.

Por último, Sheinbaum también celebró las cifras dadas a conocer este jueves por Coneval: “‘Por primera vez en casi 36 años salieron casi 6 millones de familias, 6 millones de personas salieron de la pobreza , eso no se había dado en México, al revés lo que había pasado es que generó un empobrecimiento enorme, una profunda desigualdad (…). Por eso no podemos dar marcha atrás a la Cuarta Transformación’’, destacó desde San Luis Potosí.

EBRARD ES RECIBIDO EN CHIAPAS POR PÍO LÓPEZ OBRADOR; REVELA CÓMO PODRÍA SER SU GABINETE PRESIDENCIAL

Marcelo Ebrard Casaubón, excanciller mexicano, llegó al estado de Chiapas, donde fue recibido por Pío López Obrador, hermano del Presidente Andrés Manuel, como parte del seguimiento a sus eventos informativos en el marco del proceso interno de Morena.

Al llegar al Aeropuerto de Chiapas, Ebrard junto con su esposa Rosalina Bueso, fueron recibidos por simpatizantes y el hermano del Presidente de la República.

En uno de los eventos llevados a cabo, el extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores refirió que algunos de sus compañeros y contrincantes en el proceso interno podrían figurar dentro de su Gabinete en caso de ganar la Presidencia de México.

Claudia Sheinbaum sería invitada como Secretaria de Gobernación, mientras que a Adán Augusto López lo colocaría como dirigente de trabajos en la Cámara de Diputados federal.

“Yo sí los invitaría, ¿por qué no?, a todas y a todos, no visualizo un conflicto, yo estoy seguro que nosotros estamos saliendo adelante, nosotros estamos creciendo, tenemos mucho apoyo, nos va a ir bien, nos va a ir muy bien”, comentó.

Asimismo, aseguró que su intención como aspirante y posible candidato es escalar la Cuarta Transformación a un segundo nivel, a lo que descartó manejar una estrategia donde presuma que conoce al Presidente López Obrador desde hace 24 años.

ADÁN AUGUSTO CELEBRA PUBLICACIÓN DEL CONEVAL EN ZACATECAS

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, celebró la “histórica cifra” que publicó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) referente al umbral de pobreza.

A través de su cuenta de Twitter, el exfuncionario federal dijo que en el estado de Zacatecas estuvo condenado por décadas ante la falta de oportunidades, propiciando el cruce hacia la frontera con Estados Unidos.

Sin embargo, durante la asamblea informativa que realizó hoy desde Fresnillo, destacó que en tan sólo dos años, el Gobierno de la 4T “logró sacar de la pobreza a ocho millones de mexicanos”.

🔴 #AlMomento @adan_augusto López Hernández se encuentra en #Fresnillo. “Licenciado. Zacatecas está con usted”, le expresan al delegado nacional en defensa de la 4T durante su arribo. pic.twitter.com/NRyFC8Zbuz — Al Momento 4T (@Almomento4T) August 10, 2023

“Sabemos que aún falta mucho por hacer, y por eso vamos a continuar por el camino seguro”, agregó.

El día de ayer, Adán Augusto estuvo en San Pedro Garza García, donde dialogó con empresarios y empresarias de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León.

Aseguró que ambas partes coincidieron en la continuidad del trabajo para lograr un México con mayores oportunidades, mejores empleos, mayor innovación, inclusión y desarrollo sostenible.

En Fresnillo, y en todo Zacatecas, la falta de oportunidades condenó por décadas a este pueblo a cruzar la frontera para buscar mejores oportunidades. En la asamblea informativa que tuvimos aquí esta mañana, celebramos la histórica cifra que hoy publicó el CONEVAL: en tan solo… pic.twitter.com/U1jt39dbRB — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 10, 2023

El Coneval reveló el día de hoy que en 2022, unas 8.9 millones de personas dejaron de vivir en el umbral de pobreza, el cual pasó en 2020 de representar el 43.9 por ciento de la población a un 36.3 por ciento en 2022.

El dato dado a conocer hoy por Coneval era muy esperado por los especialistas y economistas, también por el sector público y las fuerzas políticas del país. Era una especie de prueba de fuego para los programas sociales lanzados por Andrés Manuel López Obrador, el primer Presidente de izquierda desde 1940, año en el que el General Lázaro Cárdenas dejó el poder. Las asignaciones de apoyos directos a la población más vulnerable fue rechazado por un amplio sector de derecha en México, que mantiene la idea de no apoyar a los pobres con el presupuesto público.

Cruz Marcelo dio a conocer en conferencia de prensa que las personas que vivían en condición de pobreza en 2020 ascendían a 55.7 millones de personas, una cifra que disminuyó el año pasado a 46.8 millones de personas, de esta última cifra 37.7 millones corresponden a la población en situación de pobreza moderada y 9.1 millones a quienes viven en situación de pobreza extrema.

Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos pasó de 49.9% a 43.5%, es decir, de 61.8 a 56.1 millones de personas.

📊https://t.co/6WtNlleBhp#MediciónDePobreza2022 pic.twitter.com/F8WNugYUAC — CONEVAL (@coneval) August 10, 2023

MONREAL REITERA COMPROMISO CON LA UNIDAD EN LA 4T

El Senador con licencia Ricardo Monreal Ávila pidió el compromiso de unidad dentro del movimiento de la Cuarta Transformación en cara a la recta final del proceso interno para designar a su Coordinador o Coordinadora de los Comités de Defensa.

En su sitio web personal subió una columna donde compartió sus reflexiones con respecto al proceso de selección dentro de Morena y sus partidos aliados, el cual no lo ve como un evento partidias, sino como “una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la construcción de un México más igualitario y solidario”.

Aseguró que esta elección interna es el reflejo de la voluntad colectiva para mantener “vivos los ideales de justicia y equidad” de aquellas personas que decidieron acompañar al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Iniciamos un nuevo semestre de la Maestría en Derecho de la @UNAM_MX; me da mucho gusto conocer a mis nuevos alumnos y alumnas e impartir cátedra. Será un fructífero periodo de enseñanza. pic.twitter.com/PNVt02ISPA — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 10, 2023

Mencionó a sus contrincantes del proceso interno, a quienes reconoció por tratarse de personas que reflejan una diversidad de pensamientos y enfoques dentro de la izquierda mexicana.

“Acepté las reglas del juego y las honraré porque, ante todo, deben prevalecer la unidad y el objetivo común de llevar a cabo un cambio profundo en el país. En esta recta final del proceso se mantiene firme mi convicción de que México saldrá adelante”, agregó.

El expresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República culminó su mensaje con su visión de oportunidad al reafirmar el compromiso con la transformación, de resaltar la diversidad de pensamientos de izquierda y de demostrar que, a pesar de los desafíos, la unidad es más fuerte que cualquier obstáculo.

Nos encontramos en un momento trascendental para nuestra lucha política: la recta final del proceso para elegir a quien coordinará la defensa de la 4T. Les comparto algunas reflexiones sobre la importancia de esto y su significado para el país. https://t.co/cOvazvPREi — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 10, 2023

NOROÑA LAMENTA QUE PRI GOBIERNE IGUALA

El Diputado federal con licencia del PT, Gerardo Fernández Noroña, lamentó que Iguala sea gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), siendo éste el partido responsable de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

A su vez, reconoció que pese al esfuerzo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, no se ha logrado pacificar al país, al seguir la violencia. Además, calificó como terribles los asesinatos de Humberto Enoc del Valle, sobrino político del Senador Félix Salgado Macedonio y esposo de Zulma Carvajal Salgado; como del empresario José Fuentes Brito, promotor de la candidatura de Marcelo

Ebrard, asesinado en la Autopista del Sol el pasado 29 de julio.

Este miércoles, Fernández Noroña encabezó una asamblea informativa que se realizó en la unidad deportiva, dos horas y media más tarde de lo programado por los organizadores, que citaron a las 12:00 horas, y en la que al inicio las sillas estaban vacías y a la llegada de la comitiva lograron reunirse unas 200 personas.

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena estuvo acompañado por el exdiputado federal y comisionado político nacional en Guerrero por el PT, Victoriano Wences Real, así como por el excolaborador del Alcalde de Iguala, David Gama Pérez, y exdirigente del Verde Ecologista, René Ocampo Aranda, entre otros.

Fernández Noroña dijo que cuando alguien llega a Iguala, se le encoge el corazón al pensar en los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, que lamentablemente es una herida abierta, viva y sangrante, “es una chingadera lo que hicieron desde el poder y el Gobierno, porque imagínense que el PRI gobierna Iguala. Me aviento por la ventana que haya un Alcalde pedorro del PRI aquí y ellos son los responsables de la desaparición forzada de los 43”, subrayó.

Dijo que es una “chingadera” que haya gente que vote por el PRI después de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa,“estos cabrones son criminales, porque odian al pueblo”, enfatizó.

En su discurso, que duró más de 35 minutos, habló de algunos títulos de libros que hacen referencia a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que no se olvida que un joven fue desollado, al quitarle la piel del rostro, que otros más quedaron muertos y otro se encuentra en estado de coma.

Por ello, expresó su solidaridad con las madres y padres de familia de los 43 normalistas, así como con las víctimas de la desaparición forzada, por la situación terrible que viven todos los días por buscar a sus hijos,“nuestro Gobierno ha hecho todo lo posible por encontrarlos y a hecho todo lo posible por que la verdad se sepa y no haya impunidad. Incluso, hay militares encarcelados que no habían sido tocados y que cualquier cosa que hagas siempre será insuficiente, que es parte de una tragedia que ha marcado la historia del país”, abundó.

Rueda de prensa en Acapulco. pic.twitter.com/9vfbkt9EE3 — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 10, 2023

Agregó que la violencia sigue y que pese a que el Presidente Lopez Obrador hace un esfuerzo todos los días, no se ha podido pacificar el país.

Calificó como “terribles” los asesinatos de Enoc del Valle, esposo de Zulma Carvajal, sobrina de Félix Salgado, y del empresario José Fuentes Brito, promotor de Marcelo Ebrard, asesinado en la Autopista del Sol.

Fernández Noroña dijo que debe ser más importante garantizar una buena alimentación para los niños que el contenido de los libros de textos gratuitos, criticados por personajes de los partidos de oposición.

También pidió a los presentes que coloquen una cartulina con la leyenda:“Noroña es pueblo”, debido a que la selección para ser el Coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, será a través de una encuesta en los hogares mexicanos y que de esa manera podrán visualizarlo.

— Con información de Montserrat Antúnez Estrada y El Sur