Desde hoy, la adicción a los videojuegos es un desorden mental para la OMS

Ginebra, 11 feb (EFE).- La lista actualizada de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que por primera vez incluye la adicción a los videojuegos en su apartado de desórdenes mentales, entró hoy en vigor al ser publicada por el organismo, tras aprobarla en su asamblea de mayo de 2021.

La OMS busca con esta inclusión mejorar las estadísticas sobre adicción a los videojuegos en el planeta, ya que antes de esta estandarización los estudios han ofrecido cifras enormemente variables sobre la prevalencia de este trastorno, que oscilan desde el uno por ciento de la población hasta incluso el 50 por ciento (en Asia).

🆕 The latest update for the 11th Revision of the International Classification of Diseases (ICD-11) is now online!#ICD11 is a 'common language' for health professionals to share standardized health information around the world.

Learn more https://t.co/M2yu9md9fm pic.twitter.com/jv2IbEkD5u

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2022