El PVEM mete otro gol a la 4T: busca darle candidatura a Juan Carlos Hank Krauss

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– “Un gusto recibir en el @PRI_Nacional a Juan Carlos Hank Krauss, en esta nueva etapa de construcción con la ciudadanía, donde la suma de voluntades son fundamentales para la defensa de México”. Así celebró Alejandro Moreno Cárdenas el pasado 24 de enero la incorporación del hijo del expriista Jorge Hank Rhon luego de que Morena cediera a la presión y echara abajo su alianza en Baja California con el Partido Encuentro Solidario (PES), en control de este clan.

Morena reconoció en ese entonces que una alianza de este tipo era innecesaria pues ponía en riesgo la autoridad política y moral del movimiento. No obstante, como ha sucedido con otros cuadros polémicos que provienen, sobre todo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Carlos Hank Krauss ha encontrado una rendija para colarse a la Cuarta Transformación: el Partido Verde Ecologista de México.

Esta noche esta tema será discutido en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el “Proyecto de relativo al desahogo de los requerimientos formulados mediante Acuerdos INE/CG232/2024 e INE/CG233/2024, así como respecto a las solicitudes de sustituciones de las candidaturas a Senadurías y Diputaciones Federales por ambos principios para el proceso electoral federal 2023-2024”.

El documento establece que el pasado 2 de marzo, Fernando Garibay Palomino, representante suplente del Partido Verde ante el INE solicitó la sustitución de “las personas postuladas para alguna senaduría por el principio de mayoría relativa”, es decir que no son votadas directamente.

La dirigencia de Morena ha pedido, con el objetivo de lograr la mayoría calificada en la próxima legislatura, que se respalde también a sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el PVEM para tener la representación suficiente en ambas cámara y así poder realizar modificaciones constitucionales sin la necesidad de la oposición.

Jorge Hank Rhon, de afiliación priista como su padre, Carlos Hank González, apodado “El Profesor”, ha sido acusado en distintas ocasiones por delitos tan graves como el homicidio. La revista ZETA, con una presencia histórica en Baja California, le señaló como responsable del asesinato de uno de sus directivos: Héctor Félix Miranda. También ha sido vinculado con el crimen organizado.

El empresario, dueño de casinos que pertenecen al Grupo Caliente, fue Presidente Municipal de la ciudad de Tijuana, del 1 de noviembre de 2004 al 19 de febrero de 2007, así como candidato a la Gubernatura de esa entidad en dos ocasiones. Aunque Hank intentó ser Gobernador de Baja California, sus oportunidades políticas se desvanecieron, pero logró hacerse de una filial del PES en la entidad. Si bien dicho partido perdió su registro a nivel nacional, dos de sus 23 hijos tienen puestos claves: Carlos Hank Insunza lo preside y su otro hijo, Jorge Hank Krauss, es regidor de Tijuana y hoy aspirante al Senado.

Este grupo encontró en Marina del Pilar, actual Gobernadora de Baja California, una aliada. Y en la pasada Navidad, se habían convertido formalmente en aliados para las elecciones de 2024: el PES de los Hank y Morena

La cercanía del morenismo con este grupo político generó de inmediato rechazo y llevó a que a mediados de enero la 4T rompiera con el PES. Esta alianza electoral, según testigos consultados por SinEmbargo, había generado un enorme malestar en la cúpula de la izquierda, empezando por la propia Claudia Sheinbaum Pardo, así como en las bases del partido oficialista.

“La motivación para echar atrás esta alianza con el PES en Baja California son varios motivos, no le ha gustado a la militancia en el estado las posiciones que le tocaban al PES, aunque no es dueño del PES Hank, son sus hijos los que están al frente, se ha difundido la idea de que los Hank van a ser candidatos. Nuestra alianza es con el PES a nivel nacional y consideramos que no hay necesidad de tener una alianza de este tipo, de poner incluso la autoridad política y moral de Morena en duda”, dijo el pasado 20 de enero a “Los Periodistas” Citlalli Hernández Mora, Secretaria general de Morena,