¿Suplementos dietéticos contra la COVID-19 y la gripe? Expertos identifican algunos

Madrid, 12 de abril (Europa Press).- Investigadores de la Universidad de Tel Aviv (Israel) han identificado unos suplementos dietéticos que podrían ayudar a proteger el cuerpo contra la COVID-19 y varias enfermedades respiratorias, como la gripe, según se ha publicado en la revista Pharmaceuticals.

Los investigadores han observado que el consumo de zinc solo logra un contenido celular relativamente bajo pero, para potenciar el efecto, han combinado el zinc con flavonoides (compuestos polifenólicos que se encuentran en muchas frutas y verduras) y también han agregado cobre, para prevenir un desequilibrio iónico y mejorar la efectividad del tratamiento.

Kreiser, T.; Zaguri, D.; Sachdeva, S.; Zamostiano, R.; Mograbi, J.; Segal, D.; Bacharach, E.; Gazit, E. Inhibition of Respiratory RNA Viruses by a Composition of Ionophoric Polyphenols with Metal Ions. Pharmaceuticals 2022, 15, 377. https://t.co/tYoc3Q1mGA pic.twitter.com/91FDnuOSph

— Medical Science and Technology #earlytreatments (@MedicalScitech) April 11, 2022