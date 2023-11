Conductores olvidan la seguridad y usan el cel para llamadas, mapas… y hasta fotos

Entre los conductores que aceptan usar el teléfono móvil al volante, dos tercios indicaron que usan el celular para hacer llamadas; con fines de navegación y mapas el 60 por ciento; y “en menor medida, pero todavía en alto porcentaje”, para poner música y enviar mensajes, pero también aquellos que confesaron usarlo para el envío de fotos y multimedia.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).– Una mayoría de conductores en todas las regiones de México reconoce que usa su teléfono celular mientras maneja, por diversas razones, incluido el uso de rutas de mapas, pero sobre todo para realizar llamadas e incluso para compartir contenido multimedia con sus contactos, a pesar de saber que este tipo de acciones ponen en peligro no sólo su vida sino la de otros conductores y transeúntes.

Así lo reveló una encuesta realizada por Alianza Nacional por la Seguridad Vial (Anasevi) en colaboración con AT&T publicado esta semana y consultado por SinEmbargo. El reporte, titulado, “Puede Esperar 2023. Distracciones por el uso del celular durante la conducción en México”, incluye un sondeo –realizado en julio– a dos mil personas.

Entre los resultados más relevantes, la encuesta destaca que seis de cada 10 conductores reconocen que usa celular mientras maneja. “De los conductores encuestados que declaran trasladarse habitualmente en vehículo particular y ser el conductor del vehículo, 53 por ciento lo utiliza algunas veces, 6 por ciento frecuentemente, 3 por ciento casi siempre y uno por ciento siempre”, detalla.

Además, destaca que el Valle de México no es la zona urbana con mayor uso del celular al volante. Por delante está la zona metropolitana de Mérida, donde el 70 por ciento “lo usa en algún momento y en mayor o menor medida, durante la conducción, y le sigue la zona metropolitana Guadalajara (68 por ciento).

“Aunque en menor medida, las zonas metropolitanas de la CdMx-Edomex y Tijuana también presentan un alto porcentaje de uso de celular al sumar a los que reportan que siempre, casi siempre, frecuentemente y algunas veces, utilizan el celular durante la conducción; con 60.5 por ciento y 60.4 por ciento, respectivamente”, indicó.

DE LOS MAPAS A LAS FOTOS

Entre los conductores que aceptan usar el teléfono móvil al volante, dos tercios (el 66 por ciento) indicaron que usan el celular para hacer llamadas; con fines de navegación y mapas el 60 por ciento; y “en menor medida, pero todavía en alto porcentaje”, para poner música (43 por ciento) y enviar mensajes (26 por ciento). Pero incluso el 4 por ciento de los conductores revelaron utilizarlo para tomar fotos y videos mientras conducen.

En cuanto al uso de celular según zona metropolitana: la de Mérida es la que presenta mayor porcentaje de uso de celular para llamadas (64 por ciento), mientras que la de Tijuana es la que presenta el porcentaje más bajo para este tipo de uso (47 por ciento).

Asimismo, el 70 por ciento de los entrevistados conductores que declarar utilizar el celular mientras manejan reconocieron hacerlo principalmente mediante Bluetooth con el audio del automóvil, 16 por ciento con manos libres y un importante 8 por ciento con teléfono en mano, una de las formas más peligrosas de hacerlo.

“Destaca que en la zona metropolitana de Monterrey uno de cada cinco conductores utiliza el teléfono en mano para llamadas, lo cual representa un mayor riesgo de verse involucrado en un hecho de tránsito en comparación con las otras formas de uso de del teléfono al conducir”, resalta el informe.

Por otra parte, una de cada 10 personas que declaran trasladarse habitualmente en vehículo particular y ser el conductor del vehículo señalaron “haber sido partícipes de un hecho de tránsito”. Además, un 7 por ciento refirió haber estado a punto de verse involucrado en un choque.

Curiosamente, nueve de cada 10 participantes en la encuesta están de acuerdo con la afirmación de que es peligroso usar el celular durante la conducción. “Los encuestados que no están de acuerdo con la afirmación de que es peligroso usar el celular durante la conducción justifican que hay situaciones en las que no hay peligro (circular a baja velocidad/por zonas solitarias) o en las que no hay más remedio para atender a una llamada o mensaje urgentes o la necesidad del navegador para orientarse”, precisaron.

Esto, precisa el reporte, “sugiere la presencia de una disonancia cognitiva; es decir, una sensación de conflicto entre lo que se sabe que es correcto y lo que se hace en la realidad”. “En el contexto de la conducción y el uso del celular, esta disonancia cognitiva puede manifestarse de varias maneras: apuesta por ser la excepción de la regla, costumbre arraigada y dificultad para resistir a la tentación. Este nivel de conciencia reportada puede ser un punto de partida importante para abordar esta problemática”, indican.

El reporte recomienda ante esto “aplicar el Enfoque de Sistemas Seguros en el diseño de políticas, programas y campañas, que consideren las causas y consecuencias de utilizar el celular durante la conducción y su impacto, en términos de daños a la salud, como lesiones graves, discapacidades y defunciones que pueden generar sobre los usuarios de las vías más vulnerables”.

“La sensibilización mediante campañas informativas y la capacitación dirigida a diferentes actores, incluyendo sectores público, privado, social y académico, es un mecanismo efectivo para concienciar sobre la seguridad vial y los riesgos de la conducción distraída”, agregan.

UN PROBLEMA ECONÓMICO

El informe resalta que, desde una perspectiva económica, los hechos de tránsito “también representan un a carga significativa”. “Se calcula que los costos asociados a estos hechos viales equivalen a alrededor del 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Estos costos incluyen los gastos médicos, la pérdida de productividad y su impacto sobre los sistemas de salud y de transporte”, precisaron, citando datos de agencias de Naciones Unidas.

“La situación de la seguridad vial en México se ve agravada por diversos factores, como el aumento del parque vehicular, la falta de infraestructuras adecuadas, el incumplimiento de las normas de tránsito, la conducción bajo los efectos del alcohol, y cada vez con mayor frecuencia, los distractores al interior de los vehículos”, explicaron.

Pero también aclararon que la seguridad vial no es sólo responsabilidad del Gobierno y las autoridades, “sino también de toda la sociedad”. “Es crucial que todos los ciudadanos comprendan la importancia de respetar las normas de tránsito, conducir de manera responsable y ser conscientes de los riesgos asociados a la conducción”, concluyen.

EL PROBLEMA DE LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Y es que los accidentes de tránsito son la décima causa de muerte en México con 14 mil 454 fallecimientos reportados en 2021, lo que equivale a 40 personas en promedio diario, principalmente jóvenes, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Estos hechos son, la mayoría de las veces, prevenibles.

Por ejemplo, los hechos de tránsito o accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte para personas de 5 a 34 años y los hombres tienen un riesgo 4.4 veces mayor de morir en accidentes de tránsito en comparación con las mujeres, de acuerdo con los datos del reporte,”lo que indica una oportunidad clave para la intervención dirigida”.

A esto se le suman las terribles cifras de los peatones, quienes “enfrentan el mayor riesgo a morir o sufrir lesiones graves por un hecho de tránsito, lo que pone de manifiesto la necesidad de mejorar la infraestructura vial y promover el respeto, particularmente de los conductores de vehículos, por los espacios peatonales y ciclistas”.

“Los motociclistas representan el 53.1 por ciento de los lesionados graves en hechos de tránsito, y cada año esta cifra va en aumento. Es indispensable tomar medidas urgentes de seguridad vial específicas para este grupo de usuarios de la movilidad.”, subrayaron.

Por último, el reporte detalla que son 10 estados los que concentran el 50 por ciento del total de defunciones por hechos de tránsito: Los estados con mayor concentración son Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas.

El 95 por ciento de los siniestros viales están relacionados con factores de riesgo como el exceso de velocidad, distracciones al conducir y consumo de alcohol, todos prevenibles. “La manera de revertir esta situación es fortaleciendo la vigilancia policial y aplicación de la ley, complementada con campañas y programas de educación y concientización vial”, concluye el reporte.

