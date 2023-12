Fiscalía apela decisión de Jueza que ordenó devolver casa de Lozoya valuada en 38 mdp

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo de una Jueza federal que impedía la extinción de dominio de Emilio Lozoya Austin sobre una residencia ubicada de la colonia Lomas de Bezares de la Ciudad de México y, por lo tanto, impedía que ésta se convirtiera en propiedad de la Federación.

De acuerdo con registros judiciales, la FGR presentó un recurso de apelación contra el fallo dictado el pasado 10 de noviembre por Ana Lilia Osorno Arrojo, quien es Jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio.

Fue la impartidora de justicia quien dio por recibido el recurso de la FGR a través de un acuerdo publicado por la Dirección General de Gestión Judicial.

“Asimismo, téngase por señalado el domicilio que indica la accionante para recibir notificaciones en segunda instancia, para los efectos legales conducentes en dicha instancia. Fórmese el cuaderno de apelación con las actuaciones relativas al recurso interpuesto contra la sentencia definitiva”, continúa el documento.

La residencia en cuestión habría sido adquirida por Lozoya con recursos derivados de un supuesto lavado de dinero relacionado con el caso de Agronitrogenados en el 2012. Es un inmueble de mil 165 metros cuadrados y su valor está calculado en menos de 38 millones de pesos, cantidad por la que habría sido adquirida por Lozoya.

En noviembre de este año, Ana Lilia Osorno Arroyo, Jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, resolvió que es improcedente la demanda de extinción de dominio de la FGR para hacerse de la residencia de Lozoya ubicada en Lomas de Bezares.

En su resolución, la juzgadora argumentó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no es aplicable a este caso porque Lozoya adquirió su casa en 2012.

“Debido a que el hecho ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), vinculado con el bien inmueble objeto del juicio, se consumó en el año 2012, esto es en una época en que dicho delito no estaba previsto de manera sustantiva en el artículo 22 constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de extinción de dominio, pues debe considerarse que lo sustantivo no puede aplicarse sobre una hipótesis de procedencia no prevista”, determinó la Juez.