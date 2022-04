Abogados de Amber Heard se centran en las adicciones de Johnny Depp durante juicio

Por Ben Finley

Estados Unidos, 13 de abril (AP).- Los abogados de Amber Heard, la exesposa de Johnny Depp, se concentraron en el consumo de drogas y alcohol del astro del cine el miércoles mientras la defendían de las acusaciones de Depp de que ella lo retrató falsamente como un marido agresor.

El abogado de Heard, J. Benjamin Rottenborn, reanudó su interrogatorio de la hermana mayor de Depp, Christi Dembrowski, centrándose en mensajes de texto entre Heard y Dembrowski de febrero de 2014.

Dembrowski dijo que eso era correcto. También confirmó un intercambio de emails de 2014 que tuvo con un médico que trató la adicción de Depp a los analgésicos.

“¿Crees que tu hermano necesitaba ayuda con las drogas y el alcohol?” preguntó Rottenborn.

Dembrowski respondió que estaba preocupada por el uso de un medicamento por parte de Depp, pero que no pensaba que tuviera un problema de drogas o alcohol en general, o que idealizara la cultura de las drogas.

