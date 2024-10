Donald Trump propone contratar 10 mil agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza

Por Meg Kinnard y Nicholas Riccardi

Prescott Valley, Arizona, EU, 13 de octubre (AP) — El expresidente estadounidense Donald Trump propuso el domingo contratar a 10 mil agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza y darles una bonificación de 10 mil dólares por su contratación y permanencia, después de que este año descarriló un proyecto de ley bipartidista que incluía financiamiento para más personal fronterizo.

Trump hizo su promesa durante un mitin en Prescott Valley, Arizona, aproximadamente a 418 kilómetros hacia el norte de la frontera del estado con México. Aceptó un respaldo del sindicato de los agentes, el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, un organismo que también lo respaldó en sus dos campañas previas.

El candidato republicano ha hecho de la migración ilegal el centro de su campaña, y culpó a la Vicepresidenta Kamala Harris —su rival demócrata— de un incremento récord en los cruces no autorizados en la frontera con México. Él denuncia frecuentemente a las personas que ingresan ilegalmente al país, llamándolas invasores y criminales, y se ha comprometido a implementar la mayor operación de deportación en la historia estadounidense si es elegido de nuevo.

Sí desafió al sindicato este año cuando convenció a los republicanos a que echaran por tierra un proyecto de ley bipartidista de migración que contenía recursos adicionales para la frontera. De acuerdo con la Casa Blanca, dicho proyecto habría financiado el pago de mil 500 elementos en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés), que incluye a la Patrulla Fronteriza.

