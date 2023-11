Guterres pide “supernova de ambición climática en cada país” ante los escasos avances

Por Sibi Arasu

Europa, 14 de noviembre (AP).- Los planes de acción climática de los distintos países siguen estando muy lejos de lo que se necesita para frenar el calentamiento causado por el hombre y limitar los devastadores efectos del calor extremo, las tormentas y las sequías, aunque algunos han tomado medidas marginales para reducir las emisiones, indicó el martes un análisis de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los programas.

El reporte revisó los planes climáticos de 195 países y determinó que las emisiones procedentes de la quema de carbón, petróleo y gas se incrementarán en un nueve por ciento en 2030 con respecto a los niveles de 2010, pero serán un dos por ciento menores a las de 2019 debido a los pasos dados por algunas naciones que están optando por energías más limpias. Pero los científicos del clima advierten que el mundo deberá reducir las emisiones en alrededor de un 45 por ciento a partir de entonces.

“El mundo no está logrando controlar la crisis climática”, dijo el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en un comunicado. “Un avance de a pocos no valdrá. Es hora de una supernova de ambición climática en cada país, cada ciudad y sector”.

We cannot address the climate catastrophe without tackling its root cause: fossil fuel dependence.

Leaders must #ActNow to save humanity from the worst impacts of climate chaos & profit from the extraordinary benefits of renewable energy.

— António Guterres (@antonioguterres) November 11, 2023