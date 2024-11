Sheinbaum se reúne con legisladores de 4T; acuerdan trabajo en territorio con gente

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Diputados y Senadores de la Cuarta Transformación (4T) sostuvieron una reunión privada en Palacio Nacional con la Presidenta Claudia Sheinbaum, en donde hablaron sobre las reformas aprobadas en el Congreso de la Unión y en la que también cerraron filas para encarar al próximo Gobierno de Estados Unidos que encabezará Donald Trump, y en contra de los actos de intervencionismo del Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

En la mañana, durante su conferencia de prensa, la Presidenta exhibió a Salazar como una persona que no es congruente en sus declaraciones, y puso un video en donde se observa a Ken Salazar defendiendo la estrategia de seguridad de México y otro en donde la critica.

Ayer, el diplomático estadounidense Ken Salazar señaló que la política de “abrazos, no balazos” no ha dado los resultados esperados, y advirtió que la “austeridad republicana” iniciada durante el Gobierno anterior representa un riesgo grave en materia de seguridad.

“Se tienen que invertir recursos en el tema de la seguridad, eso quiere decir que la austeridad, como se dice, republicana no va a trabajar para ayudar a tener una seguridad para el pueblo de México”, dijo en un primer momento. “La estrategia de abrazos, no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención pero esos son programas que deben de seguir”, añadió.