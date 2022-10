Policías detienen a alumna por vender roles con marihuana en Cobach de Mexicalli, BC

Se busca que a la joven se le garantice acompañamiento y que a través de expertos en materia de psicología se le brinde apoyo así como a sus propios padres.

Puebla, 15 de octubre (Periódico Central).– Una alumna del Colegio de Bachilleres (Cobach) de Mexicali, Baja California, encontró una manera de hacer dinero en la escuela y vendía “roles mágicos” y en vez de canela los preparaba con marihuana.

La estudiante fue detenida por elementos de la Policía Municipal de Mexicali cuando estaba vendiendo roles de canela que contenían marihuana. Fueron fuentes anónimas entre los alumnos del Cobach de Mexicali quienes la reportaron con sus profesores y ante las autoridades.

Gracias a la denuncia anónima, las autoridades escolares dieron aviso a la Policía y fue así como detuvieron a la joven cuando intentaba vender sus panes preparados.

Se sabe que la joven tiene 17 años de edad, al detenerla tenía 14 panes elaborados con la droga que lucían apetitosos.

La Policía Municipal procedió a realizar el traslado de la estudiante a la comandancia. Donde recibirá las primeras atenciones por la Unidad de Atención a Personas en Estado de Vulnerabilidad (UNAPEV).

EN 2021 SE APROBÓ CONSUMO RECREATIVO

El pasado 10 de marzo la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas a la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Con esta legislación se planteaba en qué medida se permite consumir, comercializar y cultivar marihuana con fines recreativos en México.

Los mayores de 18 años pueden hacer uso del cannabis, siempre y cuando se realice dentro de su casa con fines personales y no se consuma frente a un menor de edad. Esto también implica que no se permita el espacios públicos con personas mayores de edad que no han dado su consentimiento al respecto.

Las personas podrán portar hasta 28 gramos de marihuana. En caso de portar entre 28 y 200 gramos, se harán acreedores a una sanción administrativa.

