Derrumbe NO mató a Proteo; jaguar NO murió por Tren Maya; Ebrard NO se burló de AMLO

Por Abril Mulato, Marcos Martínez Chacón y León Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO (AP).— Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

–Perro rescatista mexicano no murió por derrumbe en Turquía

LA AFIRMACIÓN: Proteo, el perro rescatista de la Secretaría de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que se encontraba ayudando en las labores de rescate en Turquía tras el sismo que se registró el 6 de febrero, murió a causa de un derrumbe.

VERIFICACIÓN AP: Falso. Tanto su entrenador como la Sedena negaron que esa información fuera correcta. Señalaron que fueron otros factores, como el frío, la edad y el extenuante viaje, los que provocaron la muerte del can.

LOS HECHOS: El pasado 12 de febrero, la Secretaría de la Defensa mexicana informó que Proteo había fallecido a través de un tuit. “Gracias #Proteo por tu heroica labor, cumpliste la misión #perrito del #EjércitoMexicano #fuerzaturquia #sismo #esperanza”, dice la publicación.

Tras darse a conocer la noticia, usuarios de redes sociales aseguraron que Proteo había fallecido en un derrumbe mientras realizaba sus labores de rescate.

Pero esto es incorrecto, pues Carlos Villeda Máquez, entrenador de Proteo y elemento activo del ejército mexicano, dijo en una entrevista televisiva que los factores que habían provocado la muerte del can fueron el extenuante viaje que realizó el animal, el clima de Turquía y su avanzada edad. Proteo tenía nueve años y siete meses de edad.

“La causa de su muerte no fue por un derrumbe; las condiciones climatológicas prevalecientes en ese país, así como su edad contó mucho y el viaje que sin duda fue bastante largo para él”, explicó Villeda Máquez al Canal 6 de Multimedios.

También la oficina de prensa de la Sedena dijo a The Associated Press vía telefónica que la muerte de Proteo fue resultado de las condiciones climatológicas que hay en Turquía.

De acuerdo con reportes mediáticos el clima que prevalece en el país es de precipitaciones y temperaturas bajo cero.

AP reportó el 7 de febrero que las inestables pilas de metal y hormigón hicieron que las labores de búsqueda fueran peligrosas, mientras que las gélidas temperaturas las hacían aún más urgentes, a medida que crecía la preocupación sobre cuánto tiempo podrían aguantar en el frío los sobrevivientes atrapados. La nieve se arremolinaba alrededor de los equipos de rescate en algunas zonas de Turquía.

Tras la muerte de Proteo, algunos usuarios de redes sociales y defensores de animales han señalado que el perro murió por falta de cuidados y falta de equipo adecuado y han acusado a la Sedena de negligencia.

El licenciado José Luis Carranza, abogado especializado en la legislación animalista y presidente de Fundación Frecda, asociación que trabaja por el reconocimiento y respeto del Derecho Animal en México, dijo a AP vía telefónica que desde el punto de vista legal se puede afirmar que existió maltrato animal.

En México no existe una ley de protección a los animales a nivel federal, pero Carranza menciona dos leyes que hablan de maltrato animal y que refuerzan su versión.

Segundo, la ley de protección a los animales de la Ciudad de México señala que maltrato es: “Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su trabajo”.

Esta última legislación —que protege a los animales entrenados para realizar funciones de vigilancia, protección, guardia, detección de estupefacientes, acciones de búsqueda y rescate de personas, entre otras— también menciona una “limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo” para que no se comprometa el estado de bienestar de un animal.

— La periodista de la AP Abril Mulato verificó esta información.

–Video no muestra explosión de central nuclear en Turquía tras sismo

LA AFIRMACIÓN: Un video muestra la explosión de una central nuclear en Turquía tras el sismo de magnitud 7.8 que recientemente azotó a ese país.

LOS HECHOS: La grabación corresponde a una explosión ocurrida en el puerto de Beirut, en el Líbano, en agosto de 2020.

Tras el devastador terremoto ocurrido el 6 de febrero en Turquía y Siria, en las redes sociales, han circulado múltiples afirmaciones erróneas que la AP ha verificado.

El sismo afectó a millones de personas en ambos países y derivó en la muerte de más de 30 mil personas, reportó AP.

La cifra de víctimas por el terremoto eclipsó los más de 18 mil 400 decesos registrados en el sismo de 2011 en Fukushima, Japón, que provocó un tsunami.

También superó la cantidad estimada de 18.000 personas que murieron en un sismo cerca de Estambul, Turquía, en 1999.

Una publicación que circula en Twitter muestra el video de la explosión registrada en el puerto de Beirut en 2020 para decir erróneamente que supuestamente corresponde a la explosión de una central nuclear en Turquía tras el sismo.

Pero al hacer reversiones de fotogramas clave del video en Google, AP corroboró que la grabación corresponde a la explosión ocurrida el 4 de agosto de 2020 en Beirut.

Además, no existen registros de que una planta nuclear haya estallado en Turquía tras el terremoto.

Actualmente, se encuentra en construcción la primera planta nuclear en ese país en la provincia de Mersin, al este de Turquía, y aún no ha entrado en operaciones, de acuerdo con un informe de la Asociación Mundial Nuclear.

La explosión en el Líbano fue causada por la ignición de una enorme acumulación de material explosivo que había estado almacenada en el puerto durante seis años, de acuerdo con reportes oficiales.

El estallido mató a más de 200 personas e hirió a miles, devastando gran parte de esa zona de Beirut, reportó AP.

— El periodista de la AP Marcos Martínez Chacón verificó esta información.

–Video sobre huracán en Florida no es reciente, es de 2022

LA AFIRMACIÓN: El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró emergencia por la inminente llegada del huracán Ian.

LOS HECHOS: Una publicación ampliamente compartida en Facebook en febrero de 2023 advierte erróneamente de que un huracán golpeará próximamente en Florida, Estados Unidos, y que el gobernador Ron DeSantis declaró una emergencia en el estado.

En la sección de comentarios, algunos usuarios de la red social mostraron su preocupación, mientras que otros acusaron que los medios de comunicación no reportan esta supuesta advertencia.

La AP revisó los canales oficiales del gobierno de Florida y de DeSantis y no encontró registro de alguna alerta de este tipo. De hecho, la División de Manejo de Emergencias de Florida pronostica que el 14 de febrero tendrá un clima soleado y seco, además de “cielos mayormente despejados y probabilidad casi nula de lluvia en todo el estado”.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indica en su página web que no hay ningún ciclón tropical acercándose a alguna costa del país al día de hoy y que la temporada de huracanes en el Atlántico comienza en junio.

En realidad, DeSantis dio este mensaje el 26 de septiembre de 2022, cuando el estado se preparaba para que el huracán Ian tocara tierra, como puede verse en este video, subido a Youtube en la misma fecha.

Como reportó AP entonces, el huracán Ian golpeó con tanta fuerza al estado que destruyó vecindarios enteros, arrastró botes desde el agua a las carreteras, arrasó playas e inundó casas. Hasta enero, se registraron 152 personas fallecidas en Estados Unidos por este suceso.

— El periodista de la AP León Ramírez verificó esta información.

–Fotos muestran jaguar atropellado en Brasil en 2016, no en México

LA AFIRMACIÓN: Dos fotos muestran un jaguar que fue atropellado a causa de la construcción del Tren Maya en el sur de México.

LOS HECHOS: Desde que inició la construcción del Tren Maya a principios de mayo de 2020, en las redes sociales han circulado múltiples afirmaciones erróneas en torno al proyecto que AP ha verificado.

El proyecto recorrerá unos 1.500 kilómetros por los estados sureños de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, reportó la AP.

El Tren Maya es considerado uno de los proyectos emblemáticos de la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Una publicación que circula en redes sociales muestra las dos fotos del jaguar atropellado para decir que esto ocurrió a causa de las obras de construcción del tren. Las imágenes con la afirmación errónea han sido compartidas por usuarios críticos del gobierno de López Obrador.

Pero al hacer reversiones de las imágenes en Google, AP corroboró que las fotos corresponden al atropellamiento de un jaguar en el municipio de Juína en el estado de Mato Grosso, en Brasil, en el 2016.

Medios de comunicación brasileños difundieron las mismas imágenes en reportes sobre los hechos en aquel año en el estado ubicado al oeste del país sudamericano.

Críticos del proyecto del tren en México han dicho que las obras han ocasionado daños al medio ambiente en la zona donde éste es construido.

En respuesta, la administración de López Obrador ha negado que las obras ocasionen afectaciones a los ecosistemas de la región.

Aunque a principios de febrero medios mexicanos difundieron reportes sobre el atropellamiento de un jaguar en las zonas de construcción del Tren Maya en el estado de Quintana Roo, las imágenes que circulan en la publicación corresponden a hechos del 2016 en Brasil.

— Marcos Martínez Chacón

–Video de Canciller mexicano criticando al Presidente López Obrador fue editado

LA AFIRMACIÓN: Un video antiguo muestra al Canciller mexicano Marcelo Ebrard burlándose del mandatario mexicano por querer ser el “salvador de México”.

LOS HECHOS: El video fue editado y muestra fragmentos de dos respuestas distintas que Ebrard dio en una conferencia.

Una publicación compartida en Twitter señala falsamente: “¿Recuerdan cuándo @m_ebrard criticaba a AMLO y le decía obcecado y se burlaba de su obsesión por convertirse en el “Salvador de México”?”.

El tuit incluye un video de 40 segundos que muestra a Ebrard de pie en un escenario respondiendo preguntas. Sobre las imágenes, se lee una leyenda que dice “¡Ebrard criticando a AMLO!”.

En la grabación, el ahora canciller lee una pregunta frente al auditorio: “¿Para el 2018 cómo le harán para que Andrés acepte otro candidato?”. Los asistentes ríen y Ebrard comenta: “Esa está difícil, mano. Sí está difícil esta”. Luego se escucha al funcionario decir: ” Qué problema, hablaba yo hace ratito de eso, es la obcecación. Es ese día en que te despiertas, vas al espejo y en vez de decir ‘híjole cómo envejezco’, dices ‘solo yo voy a salvar a México’, no, por favor”.

Me sorprende q ustedes, exhibían youtubers y etc, criticando a su presidente @lopezobrador_ no publicaron video de @m_ebrard burlándose de #AMLO. ¿Dónde quedó su congruencia?. Sin embargo, bien q le tiran a @Claudiashein por eso los dejé de ver, hipócritas. https://t.co/JompFyzvrU pic.twitter.com/huYDUOdpxh

— Adriana Ortega (@AdrianaMaOrAl) January 31, 2023