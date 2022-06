Banco Santander nombra al mexicano Héctor Grisi como su CEO global; asumirá en 2023

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS).- El consejo de administración de Banco Santander ha propuesto a Héctor Blas Grisi Checa, actual consejero delegado de Santander México y responsable de la región de Norteamérica, como consejero delegado del Grupo y miembro del consejo de la entidad con efectos desde el 1 de enero de 2023, sujeto a las aprobaciones correspondientes, según ha anunciado la entidad.

Grisi reportará directamente al consejo, en línea con la nueva estructura de gestión de Santander anunciada el 24 de febrero de este año, y tendrá bajo su responsabilidad todas las regiones, países y negocios globales.

Esta propuesta, según el banco, se produce tras un “riguroso” proceso de sucesión llevado a cabo por la comisión de nombramientos del consejo.

En concreto, Grisi sucederá a José Antonio Álvarez, que se incorporó al Grupo en 2002. En 2004, fue nombrado director financiero y en 2015, consejero delegado.

Tras el periodo de transición, Álvarez continuará en el consejo de administración como vicepresidente no ejecutivo.

“Estoy muy agradecida a José Antonio [Álvarez] por todo lo que ha aportado al Grupo en los últimos 20 años. Su liderazgo y dedicación han sido fundamentales para el éxito de Santander y para mí ha sido un apoyo muy importante en estos años. Estoy encantada de que siga en el consejo como vicepresidente no ejecutivo y estoy segura de que continuará siendo clave para el crecimiento de Santander en los próximos años”, ha subrayado la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

“Tengo mucha confianza en Héctor [Grisi]. Acumula décadas de experiencia y un conocimiento profundo de nuestros mercados y nuestras líneas de negocio. Además, en estos años ha demostrado su liderazgo, trabajo en equipo y capacidad para crear valor para nuestros clientes y accionistas. Sus excelentes resultados como CEO de Santander México y responsable de Norteamérica hablan por sí mismos y son la mejor muestra de por qué el consejo le ha elegido para liderar el banco en esta nueva fase de crecimiento y transformación”, ha añadido Botín.

Por su parte, el nuevo consejero delegado, Héctor Grisi, ha afirmado que “es un honor” suceder a Álvarez y “tener la oportunidad de seguir construyendo sobre los éxitos conseguidos por Ana [Botín] y por él en los últimos años”.

Today we have announced that the board has nominated Héctor Grisi to succeed José Antonio Álvarez as Group CEO, subject to customary approvals, from January 1st, 2023. I am incredibly grateful to José Antonio for his excellent contribution these 20 years https://t.co/q9lANETbFP pic.twitter.com/LpJH1iYxtz

“El tamaño, la diversificación y el foco en el cliente nos dan oportunidades de crecimiento que no son fáciles de replicar. Estoy deseando empezar a trabajar con todo el equipo y no tengo ninguna duda de que contamos con la estrategia, el modelo de negocio y el talento necesarios para generar valor y desplegar todo nuestro potencial”, ha subrayado Grisi.

Por su parte, Álvarez ha afirmado que ha sido un privilegio formar parte del equipo de Santander en los últimos 20 años.

“Santander es una gran organización, y siempre estaré inmensamente agradecido a todos los compañeros y amigos con los que he trabajado. Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido juntos y tengo plena confianza en que bajo el liderazgo de Ana y Héctor el banco seguirá creciendo y cosechando éxitos”, ha señalado el CEO saliente, quien ha asegurado que en estos próximos meses trabajará con Grisi “para que la transición sea ordenada” y a partir del año que viene seguirá apoyando el crecimiento y desarrollo del grupo como vicepresidente no ejecutivo.

El proceso de sucesión de Héctor Grisi como CEO de Santander México está ya en marcha y el banco lo comunicará una vez que finalice.

Congratulations to Hector Grisi as the new CEO of Grupo Santander. While boosting profitability of Santander’s Mexico and US operations, he has also shown a strong commitment to banking services for low-income families. Excellent choice.

