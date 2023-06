George Soros se jubila; cede el control de su imperio multimillonario a su hijo menor

París, 17 de junio (RFI).– Viktor Orban saludó el anuncio de que George Soros cedía las riendas de su imperio a su hijo con un gif de El padrino. El tuit, que fue ampliamente difundido, muestra al personaje de Don Corleone abrazando a su hijo con adoración. “Soros 2.0”, comentó sobriamente el primer ministro húngaro, en un último ataque a su mejor enemigo. La analogía no es nueva. En 2017, el muy sulfuroso locutor de radio Alex Jones acusó al multimillonario estadounidense de ser el jefe de una “mafia judía”, utilizando la película de Francis Ford Coppola para respaldar sus afirmaciones. “La película El Padrino está basada en una historia real, sólo cambiaron los nombres”, dijo este ferviente partidario de Donald Trump en The Alex Jones Show.

De Estados Unidos a Israel, pasando por Italia y Turquía, George Soros lleva más de 30 años siendo acusado de todo tipo de maldades. Sin ningún orden en particular: se dice que está detrás de golpes de Estado, de las violentas manifestaciones de Charlottesville, de la “caravana” de migrantes desde Honduras hasta la frontera estadounidense, de la crisis migratoria en Europa, etc.

¿Su arma? La Open Society Foundations, una red de organizaciones creada en los años 80 para promover la democracia inclusiva. ¿Su objetivo? Desestabilizar a los gobiernos para enriquecerse, dicen sus adversarios, haciéndose eco de viejos prejuicios antisemitas. Las caricaturas que circulan por internet van en el mismo sentido. Le presentan como un pulpo que extiende sus tentáculos por todo el planeta o como un titiritero. Algunos le acusan de ser un antiguo miembro de las SS. Otros lo presentan directamente como el Anticristo. “Quiere erosionar el tejido de la civilización. Soros odia a la humanidad”, soltó recientemente Elon Musk en Twitter.

“EL ENEMIGO PERFECTO”

Judío, multimillonario, experto en especulación financiera y apóstol del multiculturalismo: George Soros, nacido György Schwartz en 1930 en Budapest, encarna todo lo que alimenta el lecho de las teorías de la conspiración. “Era el enemigo perfecto”, dice a la revista suiza Das Magazin el consultor político estadounidense George Birnbaum, coartífice de la reelección de Viktor Orban en las elecciones parlamentarias de 2018. En su momento, la estrategia del primer ministro saliente consistió en utilizar al filántropo como espantapájaros para animar a los electores a acudir a votar. Una campaña de carteles mostraba a Soros con una sonrisa dentuda, acompañada de un lema amenazador: “El que ríe último, ríe más”. “Era el más sencillo de todos nuestros productos. Todo lo que teníamos que hacer era empaquetarlo y sacarlo al mercado”, continúa George Birnbaum, citado por Conspiracy Watch.

Pero el líder del Fidesz fue uno de los primeros en beneficiarse de la generosidad del financiero estadounidense. Fue en la década de 1980. Superviviente del nazismo, George Soros abandonó Hungría y el auge del comunismo para estudiar en Londres, antes de convertirse en operador de Wall Street. Ahora es un exitoso hombre de negocios que ambiciona cambiar el mundo con su fortuna. Sueña con una sociedad abierta, un concepto muy querido por el filósofo austriaco Karl Popper, a quien estudió en la London School of Economics.

Hungría, entonces un país satélite de la URSS, se convirtió en la avanzadilla de su lucha contra el comunismo. Allí creó lo que sería la Open Society Foundations, equipó a grupos disidentes con fotocopiadoras para romper el control de la información que ejercía el PC y distribuyó becas de estudio, como había hecho con los estudiantes negros de Sudáfrica en pleno apartheid. Entre los afortunados receptores se encontraba un tal Viktor Orban… Cuando se derrumbó la Unión Soviética, Soros fundó la Universidad Centroeuropea, un centro de investigación y análisis político con el objetivo de formar una élite favorable a la democracia liberal y a la cooperación interregional.

EL HOMBRE QUE “QUEBRÓ” EL BANCO DE INGLATERRA

Sin embargo, el empresario no abandonó sus actividades financieras. En 1992, especuló contra la libra esterlina y provocó el desplome de la moneda, condenando al Reino Unido a salir del sistema monetario europeo. Se le conoció como el hombre que “quebró” el Banco de Inglaterra, una reputación que lo acompañaría durante mucho tiempo. Sin embargo, los mil millones de dólares que ganó de la noche a la mañana le permitieron acelerar sus esfuerzos reformistas. Creó fundaciones en todo el mundo, apoyó a medios de comunicación independientes y financió miles de proyectos para defender las libertades, ayudar a los emigrantes, luchar contra la corrupción y promover el acceso a la educación y la sanidad, todo ello con el objetivo de luchar contra los regímenes opresores.

Su influencia es tal que sus detractores lo acusan de injerencia política, e incluso de estar detrás de las las revoluciones de color que proliferaron en Europa y Asia Central en la década de 2000. ¿Acaso no ayudó a financiar el movimiento Otpor, considerado uno de los principales responsables de la caída del líder serbio Slobodan Milosevic? Su red estuvo especialmente activa durante las elecciones presidenciales ucranianas de 2004, que desembocaron en la Revolución Naranja, como informó Libération en su momento. Durante la década anterior, gastó millones en la aparición de una “sociedad abierta” en el país. En el año de las elecciones, financió campañas para movilizar a la gente e informarla sobre el voto, y luego se aseguró de que el escrutinio se desarrollara sin contratiempos.

Aleksander Smolar, presidente de una fundación polaca creada por George Soros, defiende en la revista L’Obs que “no ha intentado derrocar gobiernos. Pero indirectamente ha sido un factor de cambio en todos estos países. A través de becas para estudiar en el extranjero, a través de la labor de sus fundaciones, ha contribuido a fomentar la independencia de espíritu de los distintos grupos de la sociedad civil que, naturalmente, se alzaron contra los poderes opresores en tiempos de crisis”.

Al otro lado del Atlántico, el multimillonario hizo campaña contra la reelección del presidente George W. Bush y se convirtió en uno de los mayores donantes del bando demócrata. Pero en 2016, los millones de dólares que inyectó en la campaña de Hillary Clinton no lograron evitar la victoria del republicano Donald Trump. El filántropo se convirtió entonces en la pesadilla del nuevo inquilino de la Casa Blanca y en la obsesión de buena parte de la ultraderecha estadounidense, que le acusó de fomentar un supuesto “genocidio blanco” al permitir la sustitución de la población blanca por población inmigrante.

Back for a New York minute to host members of the New York delegation and introduce my dear friend @RepJeffries on the way to taking back the majority in 2024!

EL PUNTO DE INFLEXIÓN DE 2015

Un discurso similar se desarrolló en Europa a raíz de la crisis migratoria de 2015. George Soros, que llamó a una reforma de la política migratoria europea y a la acogida de 300 mil refugiados al año, fue considerado por la extrema derecha como el orquestador de la inmigración masiva en la Unión Europea. En Francia, la revista Valeurs actuelles lo presenta en la portada de su revista como “el multimillonario que conspira contra Francia”. En Italia, el líder de la Liga, Matteo Salvini, lo acusó de querer convertir la bota en un enorme campo de refugiados “porque le encantan los esclavos”.

En Hungría, Viktor Orban lo acusó de querer destruir las naciones cristianas de Europa y anunció una ley “Stop Soros”, dirigida contra todas las asociaciones que ayudan a los migrantes y solicitantes de asilo. Se lanzó una amplia consulta a la población húngara, acompañada de anuncios televisivos contra este supuesto “plan Soros”, que consistiría en “relegar a un segundo plano la lengua y la cultura de los países europeos para facilitar la integración de los inmigrantes ilegales”. Tras haberse visto obligada a abandonar Rusia y Uzbekistán, la fundación de Soros sólo pudo hacer sus maletas y trasladarse a Berlín. En 2019, la Universidad Centroeuropea también se trasladará a Viena.

My father and I were honored to finally meet in person Canadian citizen @MichaelKovrig of @CrisisGroup who was arbitrarily detained by China and essentially held hostage in prison for 1,019 days. Grateful for the good diplomacy that got him out. #MSC2023 pic.twitter.com/Pd0KzWsFPx

— Alex Soros (@AlexanderSoros) February 19, 2023