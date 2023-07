VIDEOS: Creel y De la Madrid se dicen discriminados por ser güeros y de ojos de color

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).– Los aspirantes a la candidatura de la oposición Santiago Creel Miranda y Enrique de la Madrid acusaron de ser discriminados por su tono de piel y color ojos, factores que, según acusan, les han valido críticas incluso del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Quien acusó directamente al mandatario federal fue Creel Miranda, pues esta tarde aseguró que durante las conferencias de prensa matutinas es que se han perpetrado críticas y ataques en su contra debido a su color de piel.

“Ya han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos, en las ‘mañaneras’ he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa lo que él hace, porque aquí no todos somos iguales”, acusó.