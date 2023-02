Ataque aéreo israelí en Siria deja 5 muertos y 15 heridos; es el primero desde sismos

DAMASCO (AP) — Aviones de Guerra de Israel atacaron a primera hora del domingo un barrio residencial en el centro de Damasco, informó la agencia noticiosa estatal siria.

Citando una fuente militar, SANA publicó que cinco personas murieron, entre ellas un soldado, 15 civiles resultaron heridos y “varias estructuras habitacionales fueron destruidas”.

El Observatorio Sirio de Derechos humanos, con sede en Gran Bretaña y que da seguimiento a las acciones de guerra, dijo que 15 personas, incluida una mujer, perdieron la vida durante los ataques contra sitios relacionados con grupos armados iraníes y la organización rebelde libanesa Hezbollah en la campiña de Damasco y contra una escuela iraní en el vecindario de Kafr Sousa en la capital.

Apparently, the residents of that building suffered heavy casualties, as well as damage to their own property. #IsraeliTerrorism pic.twitter.com/hIj67HAUdW

Multiple Israeli air attacks in Syria, first in Kfarsousa near the Iranian school, second near Sayeda Zeinab to the south of Damascus. Not clear yet whether the attacks are linked, an assassination or something else. pic.twitter.com/U8nyleEC0l

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) February 18, 2023