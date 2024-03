Israel insiste en atacar principal hospital de Gaza; denuncian “hambruna inminente”

Por Wafaa Shurafa, Samy Magdy y Tia Goldenberg

RAFAH, Franja de Gaza, 18 de marzo (AP).— Fuerzas israelíes iniciaron el lunes otra redada sobre el hospital más grande de la Franja de Gaza y dijeron que los milicianos de Hamás se habían reagrupado allí y les habían disparado desde dentro del recinto, donde según funcionarios palestinos se cobijaban decenas de miles de personas.

La agencia alimentaria de la ONU, por su parte, advirtió que la “hambruna es inminente” en el norte de Gaza, donde se cree que unas 200 mil personas sufren un hambre catastrófica. El Programa Mundial de Alimentos señaló que una nueva escalada de la guerra, que ya está en su sexto mes, podría poner a casi la mitad de la población gazatí en riesgo de morir de hambre.

El ejército ya asaltó el hospital de Shifa en noviembre tras afirmar que Hamás mantenía un elaborado centro de mando dentro y bajo el complejo. El ejército mostró imágenes de un túnel que llevaba a un búnker, así como armas que dijo haber encontrado dentro del hospital, pero las pruebas no estaban a la altura de sus afirmaciones previas, y los críticos acusaron al ejército de poner en peligro de forma imprudente las vidas de los civiles.

Personas que se refugiaban en el hospital dijeron que soldados israelíes respaldados por tanques y artillería habían rodeado el complejo médico el lunes de madrugada y que los francotiradores disparaban a la gente que estaba dentro. Dijeron que el ejército había asaltado varios edificios y detenido a docenas de personas.

🆘 People in Gaza are starving to death.

According to a new report, the Gaza Strip is seeing the highest number of people ever recorded as facing catastrophic hunger.

For families in the north, #famine is imminent.

🔗Read more: https://t.co/OJ33Rr8mNt

— World Food Programme (@WFP) March 18, 2024