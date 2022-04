¿Por qué hay antojos en el embarazo? Hallan los mecanismos neuronales detrás de ellos

Madrid, 18 de abril (Europa Press).- Un estudio, publicado en la revista Nature Metabolism, del Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM) ha identificado los mecanismos neuronales responsables de los antojos durante el embarazo.

La alteración de estas estructuras nos llevó a explorar la vía mesolímbica, una de las rutas de transmisión de señales de las neuronas dopaminérgicas. La dopamina es un neurotransmisor clave en los comportamientos de motivación o deseo”, ha firmado el investigador del CIBERDEM, profesor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona y jefe del Grupo de Control Neuronal del Metabolismo del IDIBAPS, Marc Claret.

