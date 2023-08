La SEP acusa negocio con textos de Secundaria; industria lo niega y explica su salida

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseguró que los Libros de Texto Gratuito eran “un negocio” y “la presa” de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) antes del desarrollo en asambleas de la Nueva Escuela Mexicana que comenzará en el ciclo escolar 2023-2024.

“El libro [de texto gratuito] era un negocio, solo se había diseñado para beneficiar a algunas editoriales en el caso de secundaria y, en el caso de la primaria, para beneficiar a las imprentas que lo desarrollaban. Para eso servía y lo sabía el magisterio. Hoy le damos ese giro de tuerca al LTG, lo regresamos a los años dorados donde ya no es un negocio, ya no está en las manos de cuatro editoriales, ya no es la presa de la CANIEM, sino ahora es el tesoro de la SEP”, dijo en la única conferencia de la SEP en la que ha participado.