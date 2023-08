PARTE 1 | Los Libros de Texto de 1º y 2º tocan equidad, tipos de familia, comer bien

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).– Los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), una política que se ha implementado a lo largo de décadas en el país a pesar de los cambios de gobiernos y partidos, han sido el foco en los últimos meses, y sobre todo en las últimas semanas y días, debido a la polémica que la nueva edición, realizada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha generado en sectores de la derecha, ultraderecha y del sector empresarial.

Esta semana, el Presidente aseguró que no existe ningún juicio o amparo que impida que la SEP distribuya los libros para primaria y secundaria, a pesar de los intentos en los tribunales por frenar su repartición. El mandatario negó que se fueran a retrasar las entregas de los libros gratuitos de texto y afirmó que estarían listos para el 28 de agosto, la fecha en que inicia el nuevo ciclo escolar de educación básica.

Los maestros del país, mientras tanto, ya trabajaron con este material —de primero a sexto año— en el curso previo a las vacaciones veraniegas entre un curso escolar y el otro.

Los libros de texto incluso han sido tachados de “promover el comunismo” por la televisora Azteca, del magnate Ricardo Salinas Pliego, quien se mantiene en litigio con las autoridades hacendarias para no pagar impuestos.

Violeta Vázquez-Rojas, doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York y profesora-investigadora del Colegio de México, consideró en ese sentido que la campaña de TV Azteca es una muestra de cómo cunde la desinformación.

“Yo creo que de comunistas estos libros no tienen nada. Lo que están haciendo es simplemente reflejar un cambio cultural, que no podemos negar que ha habido, por ejemplo el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, o sea ya un libro de texto que no tocara eso sería un libro anacrónico y tiene que haber reformas educativas para incorporar esos contenidos en la educación oficial, entonces va a haber muchas cosas que tienen que incorporarse porque son nuevos tiempos, porque estamos viviendo una nueva época”.