PARTE 3 | Libros de 5º y 6º sí tienen matemáticas, ciencias y hablan del caso Iguala

Los nuevos libros de la SEP para los últimos dos años de educación primaria intensifican los aprendizajes de matemáticas, ciencias —física, química, biología, astronomía— y se pone el foco en la historia de México, además de eventos recientes como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el surgimiento del feminismo y los movimientos por la igualdad de género. También se fortalece la educación sexual y el estudio de la migración.

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).–Los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), una política que se ha implementado a lo largo de décadas en el país a pesar de los cambios de gobiernos y partidos, han sido el foco en los últimos meses, y sobre todo en las últimas semanas y días, debido a la polémica que la nueva edición, realizada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha generado en sectores de la derecha, ultraderecha y del sector empresarial.

Esta semana, el Presidente aseguró que no existe ningún juicio o amparo que impida que la SEP distribuya los libros para primaria y secundaria, a pesar de los intentos en los tribunales por frenar su repartición. El mandatario negó que se fueran a retrasar las entregas de los libros gratuitos de texto y afirmó que estarían listos para el 28 de agosto, la fecha en que inicia el nuevo ciclo escolar de educación básica.

Los maestros del país, mientras tanto, ya trabajaron con este material —de primero a sexto año— en el curso previo a las vacaciones veraniegas entre un curso escolar y el otro. Los libros de texto incluso han sido tachados de “promover el comunismo” por la televisora Azteca, del magnate Ricardo Salinas Pliego, quien se mantiene en litigio con las autoridades hacendarias para no pagar impuestos

Violeta Vázquez-Rojas, doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York y profesora-investigadora del Colegio de México, consideró en ese sentido que la campaña de TV Azteca es una muestra de cómo cunde la desinformación. “Yo creo que de comunistas estos libros no tienen nada. Lo que están haciendo es simplemente reflejar un cambio cultural, que no podemos negar que ha habido, por ejemplo el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, o sea ya un libro de texto que no tocara eso sería un libro anacrónico y tiene que haber reformas educativas para incorporar esos contenidos en la educación oficial, entonces va a haber muchas cosas que tienen que incorporarse porque son nuevos tiempos, porque estamos viviendo una nueva época”.

Pero, ¿qué dicen realmente los libros? A continuación, un repaso sobre el contenido de los textos de 5º y 6º de Primaria:

CONTENIDOS DEL QUINTO GRADO

Para empezar, vale aclarar que las materias ahora son conocidas como “campos formativos”. En las primarias se dividen en el campo del Lenguaje (que engloba español y artes); Saberes (ciencias naturales y matemáticas); De lo humano (educación física, educación socioemocional y vida saludable); y Ética (equidad de género y formación cívica y ética).

En el caso de quinto, comienzan a intensificarse conocimientos de español: se estudian los medios de comunicación masivos, los periódicos, la puntuación, narración y lógica, las opiniones, argumentos, anuncios y encuestas, cartas formales a autoridades, así como las historietas, lo real y lo imaginario, manifestaciones artísticas y culturales, textos literarios, elementos simbólicos, la utilidad de los impuestos y el derecho a la información.

También aparecen con mayor detalle contenidos de ciencia —física y química—, así como astronomía, además de matemáticas, donde se estudian: variaciones proporcional y no proporcional, tablas de frecuencia de datos, de variación, graficas, lectura de datos, encuestas, frecuencia absoluta y relativa, geometría euclidiana, porcentajes, números naturales, algoritmos, fracciones, decimales, divisiones hasta centenas de millar, cocientes con punto decimal, equivalencia, y multiplicaciones hasta decena de millares, entre otros.

Se habla asimismo de las consecuencias del impacto ambiental en los cuerpos de los alumnos (“la calidad del aire puede generar problemas a mediano y largo plazo en nuestra salud. También, agravar enfermedades respiratorias como el asma. Ya sea en una comunidad rural o urbana, en el aire hay contaminantes microscópicos, pequeñas partículas, que pueden rebasar las barreras de protección de nuestro cuerpo; esto afecta, principalmente, a los pulmones, al corazón y al cerebro) y la contaminación atmosférica, así como la pérdida de diversidad y de cómo preservarla y conservarla, así como del aprovechamiento del agua y el consumo responsable.

Uno de los apartado más importantes es el de la reproducción humana, donde se toca el tema de los métodos anticonceptivos y el embarazo adolescente, “producto de la falta de información sobre el proceso reproductivo, o de un contacto sexual no deseado. Esta situación conlleva riesgos en la salud”, así como de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y acciones personales para prevenirlos, “como la abstinencia o el uso de preservativos y anticonceptivos”. El ejercicio propuesto pide a los alumnos que “revisen en familia su álbum de fotografías e identifiquen las etapas de crecimiento, como infancia, adolescencia, madurez y vejez, por las que ha pasado cada uno de los integrantes”. Otro ejemplo es realizar un “proyecto por indagación” con integrantes de la comunidad: “Reconocerás las etapas del desarrollo humano y elaborarás modelos de los aparatos reproductores femenino y masculino”. También se propone hacer una maqueta de cómo funciona la eyaculación.

Con respecto a los hábitos alimenticios, se habla de dietas sanas y de las porciones y cantidades de alimentos saludables que son conformados por el “Plato del Bien Comer” distribuidos en los tres grupos de alimentos: verduras y frutas, cereales y leguminosas, y alimentos de origen animal. “La dieta correcta y factores como dormir de 8 a 9 horas diarias, consumir dos litros de agua simple potable a diario y realizar ejercicio o actividad física, colaboran para tener una buena salud”, indica el texto. Además, advierte sobre las afectaciones de la comida chatarra, incluida en el caso más extremo la diabetes infantil.

Los libros de quinto también tocan el tema de las adicciones –tabaco, alcohol, cigarrillo electrónico y drogas ilegales–. “En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol y el tabaco, por lo general los jóvenes comienzan en casa, en reuniones familiares u ocasiones especiales, lo que hace que se normalice”, dice.

“Ante ello, es importante que en familia investiguen sobre las posibles consecuencias que tiene el consumo de sustancias psicoactivas y generen canales de comunicación que les permitan reconocer a la familia como una red de apoyo para enfrentar diversas situaciones de riesgo. Además, la realización de actividades en familia para el fomento de una vida saludable y libre de violencia resulta indispensable para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Al respecto, se propone que en familia dispongan y calendaricen actividades deportivas, culturales o de esparcimiento”, indican los libros.

Otro extenso apartado habla sobre la violencia de género: “Aunque las mujeres son más susceptibles a padecer este tipo de violencia de forma sistemática, los hombres también son víctimas de ésta. La violencia de género puede darse por muchos motivos, entre ellos, por no cumplir con los roles que las sociedades han asignado como masculinos o femeninos. Por ejemplo, cuando a una niña se le maltrata física o verbalmente por no ser tierna, está sufriendo violencia de género. De igual forma, si a un niño se le agrede por llorar, también está viviendo violencia de género”. El texto resalta que las mujeres (de todas las edades) son las que más padecen este tipo de violencia en todo el mundo y es un problema grave que debe ser erradicado, y detalla los tipos de violencia: psicológica, emocional, física y sexual.

Con respecto a la diversidad de identidades y de género también es detallado el contenido: “Cada persona tiene una forma única de ser y de pensar. Al nacer, por los rasgos del cuerpo se posee un sexo biológico. Conforme las personas crecen y exploran el mundo, aprenden y asumen una forma de ser de acuerdo con lo que consideran es la expresión plena de su ser. En la niñez y en la juventud, se experimenta con la forma de vestir, de comportarse y la forma como se desea ser nombrado y tratado; es cuando se construye la identidad como reflejo de su persona”.

Cada individuo, indican los contenidos, tiene una identidad de género propia, por lo que es importante practicar la tolerancia y el respeto hacia las demás personas. La identidad de género es la forma como se siente alguien en relación con su sexo biológico, y expresarla es un derecho individual. Las personas que se identifican con su sexo biológico son cisgénero; quienes no se identifican él son transgénero

“Es indispensable diferenciar dos términos: sexo y género, los cuales no son sinónimos. El sexo se refiere a los aspectos biológico y a las características físicas, anatómicas y fisiológicas de las personas. El género está determinado por aquellas prácticas, valores y costumbres que la sociedad determina como propias de cada uno de los sexos. Existe una diversidad de identidades de género debido a las formas como las personas se autodenominan y también existen diversas formas de expresión de género que es cómo se presentan ante los demás”, asevera.

“Para la mayoría de los niños, ser ellos es algo que se siente muy natural. No obstante, los niños necesitan apoyo, amor y cuidado de su familia, de la comunidad escolar y de la sociedad, ya que esto impulsa su crecimiento y los convierte en adultos felices y saludables. En este sentido, y como madre o padre de familia, o bien tutor, es importante que consideren que: Las niñas y los niños necesitan la oportunidad de explorar distintos roles de género y distintos estilos de juego”, concluye.

También se manejan los conceptos de Identidad de género (“es la vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona lo siente”), Expresión de género (“es la manera que cada uno escoge para expresar su identidad de género (vestimenta, nombre, actitudes”), Orientación sexual (“es la atracción que se siente por otra persona y que involucra lo físico, emocional, espiritual y afectivo”) y la Diversidad de identidad (“son las diferentes formas de expresar el afecto, el deseo y las prácticas amorosas”).

Aunque el lenguaje inclusivo viene incluido desde los libros de primer grado, es en quinto donde se habla de ellos con más profundidad: “Es una forma de hablar que incluye no sólo a los hombres, sino también a las mujeres y que evita los estereotipos de género. Es posible que, si una persona llega a un salón de clases que está lleno de mujeres y solamente hay un hombre, diga ‘hola, chicos’. Esta frase no pertenece al lenguaje inclusivo, pues está dejando fuera a un número importante de mujeres, incluso si son la mayoría. Una mejor opción sería decir ‘hola, estudiantes’, pues esta palabra permite incluir a hombres y mujeres. Aunque es insuficiente, en tus libros de texto se utiliza ‘todxs’ para dar cuenta de esta inclusión. Algunos cuestionarán la decisión, pero éste es un paso importante para continuar con la búsqueda del bienestar común”.

Con respecto a la Historia del país, se destaca el 2 de octubre de 1968: “El Gobierno masacró a estudiantes y a otros civiles, su Ejército y sus policías asesinaron a unas quinientas personas. Los responsables directos fueron el Presidente Gustavo Díaz Ordaz y su Secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. La matanza del 2 de octubre fue un acto de barbarie, un crimen de Estado como respuesta a un movimiento estudiantil que estaba solicitando pacíficamente resoluciones de carácter democrático. La voz popular señaló que los cuerpos de los estudiantes asesinados fueron alineados en un hangar de la sección militar del aeropuerto. Después fueron llevados la noche del 2 de octubre en un avión militar y arrojados en el golfo de México”.

Y también toca el tema de la migración, discutiendo los prejuicios (“la población receptora de migrantes puede sentir incertidumbre a causa de los movimientos poblacionales, por lo que a veces surgen ideas y actitudes xenófobas; es decir, que rechazan a las personas extranjeras”) y sobre sus derechos (“las leyes mexicanas reconocen y protegen los siguientes derechos humanos de los migrantes: a la nacionalidad, la libertad de tránsito, la seguridad jurídica, la asistencia consular, la no discriminación, a solicitar asilo por persecución política, a solicitar la condición de refugiado, a la protección de la unidad familiar, a la dignidad humana y a no ser criminalizado”).

Es importante resaltar que en este resumen solamente se mencionan algunos de los temas más destacados que vienen los diferentes libros de texto para los campos formativos correspondientes, por lo que no se menciona ni todos los temas ni todos los ejercicios.

LOS CONTENIDOS DE SEXTO GRADO

Los libros de sexto también intensifican sus contenidos con respecto a la educación sexuales: se detallan las ITS y las consecuencias de cada una –clamidiasis, gonorrea, SIDA, herpes, sífilis…–, así como de los métodos anticonceptivos –condones masculinos y femeninos, el Dispositivo intrauterino (DIU), la Oclusión Tubaria Bilatera (OTB), las pastilas, parches…– y propone un amplio proyecto “por indagación”, mediante la observación y el análisis de datos, identificarás y responderás las dudas que hay sobre los factores de riesgo implicados en las prácticas sexuales.

“Todo esto te servirá en la toma de decisiones encaminadas a la prevención de embarazos adolescentes y de infecciones de transmisión sexual (ITS). También, construirás una toalla sanitaria que será útil en la higiene sexual. ¿Cuáles son las consecuencias de un embarazo en la adolescencia? ¿Cuáles infecciones de transmisión sexual pueden contraer cuando se tienen prácticas sexuales sin protección? ¿Cómo ejercer una sexualidad de manera responsable?”, señalan los contenidos.

Los contenidos sobre ciencias también se enfocan en biología, física y química; los de matemáticas incluyen números naturales y negativos y geometría; los de español incluyen las reseñas, los debates, las asambleas, el reconocimiento del lenguaje literal y figurado, y los documentos notariales, legales o administrativos.

Como a lo largo de los seis grados, se insiste en una vida saludable y una dieta acorde con ese principio. Se detallan las afectaciones por las grasas trans, los problemas que trae consigo el sobrepeso y también se alerta por la desnutrición y los problemas por no comer. Para este apartado se propone un ejercicio de indagación: “Reconocerás algunos de los alimentos más frecuentes en el consumo humano, identificarás los sellos y la tabla nutricional de los empaques de alimentos ultraprocesados. Realizarás una calculadora para identificar una aproximación al Índice de Masa Corporal (IMC) en adolescentes, y así conocer tu masa corporal ideal, de acuerdo con tu edad y talla”.

Otro apartado en el que se hace énfasis es en el medio ambiente y los procesos que han provocado su afectación: “Es deber del Gobierno impulsar acciones que permitan garantizar el derecho a un medio ambiente sano para todxs sin distinción alguna. Los diferentes niveles de Gobierno tienen la responsabilidad de garantizar, respetar y proteger el ejercicio y cumplimiento de este derecho. No sólo significa hacer leyes, sino generar condiciones para que se cumplan, realizar las funciones y servicios con un enfoque sustentable, así como vigilar que no se cometan actos que atenten contra la naturaleza. Además, es responsabilidad de los gobiernos rendir cuentas de los compromisos y resultados derivados de sus planes y acciones”.

Además, destaca los factores culturales, económicos, históricos, políticos y sociales que impactan el medio ambiente: “Los factores culturales están relacionados con la forma como las personas viven y se relacionan con la naturaleza. A menudo se parte de la idea de que es aceptable transformar el entorno y aprovechar los recursos naturales sin sensibilidad ni respeto hacia otros seres vivos. En este enfoque, la Tierra se percibe como una fuente de recursos para ser explotada, en lugar de considerarla como un ser vivo”.

Sobre los económicos, dice: “El modelo de desarrollo actual privilegia el consumismo, mismo que impacta negativamente en el planeta y puede llevar a su deterioro. En relación con los factores históricos, a lo largo del tiempo las personas y los grupos han interactuado con la naturaleza con el objetivo de obtener recursos y transformarla. Sin embargo, en ocasiones, se ha visto una explotación desmedida, la destrucción de hábitats y la extinción de especies. Algunos acontecimientos históricos han impulsado el desarrollo científico y tecnológico, pero también han contribuido al aumento de la contaminación, el calentamiento global y otros problemas ambientales”.

Los factores políticos, por último, “están relacionados con los conflictos e intereses entre países y dentro de ellos, lo cual ha llevado a la privatización de los bienes naturales y a la promulgación de leyes que afectan negativamente al medio ambiente. Por otro lado, los factores sociales se refieren a los efectos del desarrollo social en la naturaleza, como el crecimiento de la población y los patrones de consumo que generan una mayor demanda de bienes naturales”.

En sexto grado, como en quinto, el tema de la violencia de género se explora con mayor detalle. Aquí, se habla de la violencia estructural: “Se refiere a las situaciones como la pobreza, el desempleo, la contaminación ambiental, la falta de acceso a servicios de salud, vivienda o educación, entre otros, que dañan o impiden la satisfacción de las necesidades humanas básicas. Este tipo de violencia impide el ejercicio de los derechos humanos”).

También reitera las diferencias entre diversidad de género (“si bien el género se entiende como la diferencia entre mujer y hombre tradicionalmente, existen diferentes grados y diferencias en la identidad sexual hasta llegar a la diferencia individual. Todxs tenemos algo de femenino y algo de masculino en diferentes combinaciones, tantas como personas hay en el mundo”) y en la igualdad de género (“debe prevalecer independientemente de cualquier género: es la situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar”).

En el apartado de la migración, se detalla sobre el problema de la xenofobia, “el miedo, pavor o terror al extranjero”. “El miedo al otro conduce a su rechazo e incluso al odio. Hay quienes no toleran la presencia de extranjeros en su país, es decir, personas que provienen de otras entidades o naciones. También existe gente que odia a los habitantes de otro lugar sin que necesariamente lleguen a su territorio. Este sentimiento de odio, en casos extremos, puede provocar conductas violentas, como maltrato, agresiones o incluso asesinatos de inmigrantes. Sin embargo, es importante destacar que no suele rechazarse a cualquier tipo de extranjero, sino a aquellos a los que se les considera inferiores o no cumplen con los estereotipos sociales deseados. Se tiende a rechazar con más frecuencia a los extranjeros afrodescendientes, a las personas con condiciones económicas bajas, a los inmigrantes de países considerados pobres. El miedo a los extranjeros se fortalece con la idea de que amenazan la estabilidad y acaparan los empleos, el presupuesto gubernamental, etcétera”.

Además, en el apartado de historia mexicana se habla de la violencia de Estado y la Guerra Sucia (“la distorsión del servicio público con la intención de intimidar, someter, inmovilizar, secuestrar, debilitar, desprestigiar, torturar o exiliar a los opositores políticos, causando daños mentales, emocionales, físicos, económicos o morales”). Indica que, a lo largo de la historia, “los políticos han empleado los servicios de personal a sueldo para perseguir a sus opositores, pero en el último siglo, los gobiernos de muchos países de América Latina se vincularon con el ejército y las diferentes corporaciones policiales para ejercer este tipo de violencia”.

“Recientes investigaciones han permitido saber que en América del Sur existió por décadas un plan internacional llamado Operación Cóndor para mantener a los grupos opositores de los gobiernos militarizados bajo condiciones de control, por lo que fueron perseguidos y asesinados aquellos que buscaban cambios y mejoras sociales. De esta forma se impusieron estos gobiernos arbitrarios que retrasaron el avance de la democracia. En México ocurrió algo semejante: se creó la Dirección General de Seguridad, cuya finalidad era espiar las actividades de los opositores al gobierno; muchos de ellos, fueron perseguidos, torturados e incluso asesinados”, resalta.

Además los libros retoman un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 2022, donde se sostiene que entre 1951 y 2016 “los gobiernos en México ejercieron una violencia de Estado organizada, sistemática e intencional en contra de los que consideraban enemigos internos. La idea de que un ciudadano que se manifiesta en contra del gobierno es un enemigo justificó persecuciones, tortura, encarcelamientos y asesinatos por parte de servidores públicos comandados por altas esferas del poder”.

Entre esos casos, destacan el de los 43 normalistas de Ayotzinapa: “[E]s un crimen con la participación de las fuerzas del Estado. La noche del 26 de septiembre de 2014, estudiantes, de entre 17 y 25 años de edad, de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en la localidad de Ayotzinapa del estado de Guerrero, se organizaron para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968. Este caso representa uno de los hechos violentos más trágicos dentro de la historia contemporánea de México. Ninguna violación a los derechos humanos debe ignorarse. Los casos de violencia de Estado son más difíciles de demostrar y sobre todo de resolverse para que se haga justicia a las víctimas, es por ello que todos los ciudadanos deben promover una cultura de respeto a las leyes, exigir que las instituciones se respeten y se pongan al servicio de la ciudadanía y no de grupos políticos que las emplean de forma arbitraria”.

Para analizar este apartado, proponen “reconocer la importancia de la democracia, de construir acuerdos y participar de manera organizada en actividades en beneficio de la comunidad”. Además, en colectivo, propone realizar una obra teatral “en la cual se representará algún problema relacionado con la democracia”. “Para valorar la democracia, es necesario conocer la historia de las luchas que han llevado a cabo diversos personajes, grupos y pueblos para ganar los derechos políticos, sociales y económicos de los que hoy disfrutas, así como comprender las diversas causas y necesidades que las originaron y motivaron. Es necesario mantener una actitud crítica en todo momento, cuestionar, pensar, analizar y reflexionar sobre los hechos y la información”, concluye.

