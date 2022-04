VIDEOS: Putin presume y prueba Sarmat, el misil balístico con capacidad nuclear

Moscú, 20 abril (EFE).- Rusia realizó este miércoles un lanzamiento de prueba con el misil balístico intercontinental Sarmat, que fue lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk y alcanzó su destino a seis mil kilómetros de distancia en el polígono de Kurá, en la península de Kamchatka.

Según dijo Putin, el Sarmat “garantiza de manera fiable la seguridad de Rusia de las amenazas externas y hará que se lo piensen dos veces aquellos que en la desenfrenada vorágine de la retórica agresiva intenten amenazar a nuestro país”, en alusión a la Guerra en Ucrania y a las sanciones aplicadas por Occidente desde el inicio del conflicto.

In subtle news, Putin today oversaw a test launch of Sarmat intercontinental ballistic missile. "This truly unique weapon will… reliably ensure our security from external threats and make those think who in the heat of frenzied aggressive rhetoric try to threaten our country." pic.twitter.com/dSOCRKoEaB

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) April 20, 2022