ENTREVISTA ¬ La 4T careció de autocrítica y el Gabinete de impulso y energía: Taibo

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- El historiador y escritor Paco Ignacio Taibo II consideró que hubo elementos del Gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador que no estuvieron a la altura del Gobierno de la cuarta transformación.

En entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de Youtube de SinEmbargo Al Aire, el Director general de Fondo de Cultura Económica consideró que “la 4T careció en este primer periodo de capacidad autocrítica y demás voces”.

“Andrés logró maravillas con la mañanera y asumiendo el centro de la comunicación de la 4T, pero una parte del resto del gabinete que debió haber tenido iniciativa, impulso, energía, estaba como muy apagada, como esperando a ver qué dice el jefe de jefes, y eso creo que es un problema, una de las debilidades, la otra es un problema de que heredamos un aparato del Estado que no lo deseaba nadie, ni Taiwán ni Kenia en su peor momento, un aparato del Estado muy pervertido, para nosotros barrer la corrupción en el Fondo en el nivel 1 y 2 nos tomó un mes exactamente, y a la fecha seguimos encontrando en el nivel 3, después de 5 años, fenómenos de corruptelas”.

En este sentido, Paco Ignacio Taibo II apuntó que el gran problema al que se va a enfrentar la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, es a “una reforma burocrático administrativa muy potente”.

“Nosotros sufrimos cuatro auditorías, con la primera y la segunda está claro que no tenemos desviaciones financieras de ningún tipo, las otras dos para qué, tenemos decenas de trabas burocráticas, la norma dice ‘no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro’, tardamos años en poder regalar libros, entonces cómo vas a hacer un Centro de Promoción de la Lectura con el instrumento fundamental, que es regalar libros en las comunidades más pobres para estimular la lectura, tardamos dos años en resolverlo, tardamos cinco años en unificar el Fondo Educal y la dirección de publicación, es una orden que me dio el Presidente el primer día”.

Y abundó, “este nivel de dificultad es de un aparato del Estado muy hecho al modo priista”.

El pasado 16 de julio, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que Paco Ignacio Taibo II continuará al frente del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Paco Ignacio Taibo II asumió oficialmente la dirección del FCE desde el 18 de enero de 2019, aunque desde antes, cuando recién comenzó la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue designado como encargado de despacho, esto ante una controversial integración, pues debido a su nacionalidad, pues es español de nacimiento, le prohibía tomar la posición; sin embargo, una reforma a la Ley del FCE revocó dicha condición.

GRAN VENTA NOCTURNA DEL FCE

En el marco de su 90 aniversario, el Fondo de Cultura Económica celebrará una Gran Venta Nocturna los próximos 29 y 30 de agosto, en donde los asistentes podrán encontrar sorpresas y descuentos en las librerías del FCE.

Además, el 3 de septiembre, día en que el Fondo de Cultura conmemorará 90 años de existencia, inaugurará la exposición “El Fondo también es imagen” en la librería Rosario Castellanos, “donde sacamos de nuestros archivos grabados, cuadros que estaban en las oficinas, dibujos, grabadores importantes, etcétera”, explicó Paco Ignacio Taibo II a los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado.

“Entonces sacamos nuestros fondos gráficos e hicimos una exposición que va a durar unos cuantos días, pero además al día siguiente y el siguiente, tenemos dos conferencias, una contando quién era [Arnaldo] Orfila, el hombre que para mi gusto le dio el tono que a mí me parece importante al Fondo de Cultura, y otra celebrando al fundador del Fondo de Cultura”.

Finalmente, el Director general de FCE anunció que para cerrar con broche de oro las celebraciones del 90 aniversario de la editorial, habrá una selección de 90 libros a mitad de precio.

