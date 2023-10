Dos policías de la CdMx son detenidos por abuso sexual y robo contra menores de edad

Los agentes de la PBI amenazaron a los jóvenes de presentarlos ante el Juez cívico por hacer “cosas indebidas”, luego fueron separados para agredir sexualmente a la adolescente y robar al menor.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) dio a conocer este viernes la detención de dos policías capitalinos acusados de abusar sexualmente de una adolescente y robarle el teléfono a su novio, también menor de edad.

Los uniformados, identificados como Luis “N” y Miguel “N”, detuvieron la mañana del jueves a una par de estudiantes del Conalep Número dos, mientras se besaban en una calle de la Alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con el informe oficial, los oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), les advirtieron que los llevarían con el Juez cívico por estar haciendo “cosas indebidas”.

Tras la amenaza, los policías separaron a los menores de 16 años. Luis “N” se llevó a la joven al lugar donde habría abusado sexualmente de ella, mientras Miguel Ángel “N” le quitaba el celular al estudiante.

Los agentes liberaron a ambos adolescentes, quienes comunicaron a sus padres lo ocurrido para que alertaran a los agentes preventivos del sector Alpes.

La joven compartió que su agresor sexual le había dado su número telefónico, dato que sirvió para que el personal del sector Alpes lo citaran para una supuesta supervisión y su posterior detención.

Ambos policías llegaron a bordo de la patrulla AO0320 a la calle Cerrada de Minas, esquina Desierto de los Leones, donde se les decomisó su equipo y fueron reconocidos por ambos jóvenes.

Por este hecho, personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) tomó conocimiento de lo ocurrido y la Dirección de Supervisión y Evaluación Operativa (DSEO) inició una carpeta interna para investigar los hechos, mientras tanto, los uniformados fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales.

Por su parte, “la denunciante fue trasladada a la Unidad Especializada de Género de la SSC, donde fue atendida por el personal especializado para darle acompañamiento y atención legal y psicológica; mientras que el afectado también recibirá apoyo durante el proceso”.