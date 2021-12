¿Cuánto pagará Elon Musk de impuestos a EU en 2021? Serán más de 11 mil mdd, revela

Ciudad de México, 20 de diciembre (RT).- Elon Musk ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que va a pagar más de 11 mil millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos en concepto de impuestos este año, más que cualquier otro ciudadano en la historia.

Entre el 8 de noviembre y el 16 de diciembre, el multimillonario vendió unos 12.9 millones de acciones de Tesla por valor de casi 14 mil millones de dólares. Empezó a desprenderse de sus participaciones en la compañía luego de que sus seguidores en Twitter votaran en una encuesta a favor de la venta de un 10 por ciento de sus acciones.

En 2018, la junta directiva de Tesla actualizó las condiciones del paquete de recompensa de Musk, vinculándolo al logro de los objetivos clave de capitalización bursátil, beneficios y facturación. Asimismo, decidieron que el empresario no recibiría pagos garantizados por su trabajo durante 10 años, aunque sí podía contar con las opciones sobre acciones, equivalentes al uno por ciento del total de títulos circulantes de la compañía.

Musk disponía de 22.8 millones de opciones sobre acciones que expiran el 13 de agosto del próximo año y que recibió cuando estaban a 6.24 dólares por acción. Para ejercerlas, el empresario tiene que pagar el impuesto sobre la renta por la ganancia.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021