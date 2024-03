El Comité de Huracanes de la OMM quita nombre de “Otis” de lista rotativa de ciclones

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).– El Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) retiró ayer el nombre de “Otis” de la lista rotativa de nombres de ciclones tropicales que se utilizan en la cuenca del Pacífico Norte oriental, debido a la cantidad de víctimas mortales y la destrucción que causó al tocar tierra en Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero.

El Comité de Huracanes señaló que “Otis” fue la tormenta más fuerte de la temporada, ya que tocó tierra el pasado 25 de octubre como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos 260 kilómetros por hora, lo que lo convirtió en el huracán más fuerte que se haya registrado en la región del Pacífico Norte oriental.

A causa del huracán, 51 personas fallecieron en Acapulco, y otras 31 están desaparecidas. Según informaron las autoridades de México, “Otis” causó pérdidas económicas por valor con un valor de tres mil 200 millones de dólares.

WMO #Hurricane Committee retired #Otis from rotating list of names in eastern North Pacific because of destruction in Acapulco, Mexico, in Oct 2023.

It retired #Dora because of indirect links to deadly Hawaii fires.

Otilio and Debora will be used instead.https://t.co/igZMC6lEyS pic.twitter.com/7zmuepyDk8

— World Meteorological Organization (@WMO) March 20, 2024