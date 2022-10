El populismo es la “mayor amenaza” para las democracias en AL, dice Zedillo en Madrid

En el acto, donde también participaron los expresidentes José María Aznar y Felipe Calderón, Zedillo expuso que desagraciadamente América Latina tendrá otra “década perdida” y comentó que la primera razón que se hace evidente por ser historia reciente es la pandemia de COVID-19.

Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, aseguró que América Latina tendrá una nueva década perdida (de 2015 a 2025) y que el populismo “constituye la mayor amenaza” para la región al estar “lacerando” la democracia de los países.

Las declaraciones del exmandatario surgieron durante el Foro Internacional: “20 años de FIL: Democracia y Libertad” que se realizó en Madrid, España, el día de ayer. Ahí, Zedillo Ponce de León dijo también que en los países latinoamericanos existe “un repudio a las reformas impuestas en décadas recientes y a las que se han tratado de implementar”.

“No solamente se repudian las reformas, que no se hace lo que falta por hacer en términos de reforma, que no se completen las reformas, sino que además se recuperan recetas del pasado, actitudes políticas e incluso ideologías que son parte del fracaso del pasado de América Latina y eso es terrible”, declaró el expresidente.

En el acto, donde también participaron los expresidentes José María Aznar y Felipe Calderón, Zedillo expuso que desagraciadamente América Latina tendrá otra “década perdida” y comentó que la primera razón que se hace evidente por ser historia reciente es la pandemia de COVID-19. En ese sentido, acusó que muchos gobiernos latinoamericanos no tuvieron buen manejo de ésta y por ello seis países de la región — entre ellos México– se encuentran entre los 10 países con mayores tasa de mortalidad en el mundo.

“¿Qué pasó en América Latina durante la pandemia? Si vemos, y yo lo tuve que hacer por razones profesionales cmo uno de los miembros del panel que fue nombrado por la Asamblea Mundial de la Salud para investigar la reacción de respuesta a la pandemia y me dio mucha tristeza encontrar — que por cierto, es muy fácil decir quien lo hizo mal y quien lo hizo bien con el indicador de mortalidad– en el momento anterior a la pandemia, digamos a principios de noviembre de 2020 ¿qué sucedió? Entre los peores 10 países del mundo, seis eran países latinoaméricanos. Una verdadera vergüenza, tenemos el 8 por ciento de la población mundial y contribuimos con el 30 por ciento de las personas que oficialmente murieron, porque fueron muchos más. Estuvimos en seis lugares acompañados de Estados Unidos, además de -lo digo con pena- España, Reino Unido e Italia”.

Sin embargo, insistió que este mal manejo se sustenta del mal manejo de los gobiernos desde antes de la crisis sanitaria, y que esto se debe a que no se continúa con los proyectos o reformas que se hacen en gobiernos anteriores.

“Pero en América Latina este desastre se puede relacionar claramente con la manera en que nuestros gobiernos reaccionaron a esta tragedia. Así que vamos mal en las economías, estamos teniendo retrocesos sensibles, en algunos casos drámaticos en lo social, y claro que ahora que tenemos gobiernos que explican esos resultados yo diría que hay tres cosas que están sucediendo con esos gobiernos: en primer lugar hemos visto un repudio de las reformas que se emprendieron en el pasado reciente, a finales del siglo pasado y muy a principios de este siglo. Es un repudio no solamente muy teórico sino también un repudio en los hechos. Al existir esa actitud también la falta de interés de completar las reformas es un hecho que en buena medida explica los malos resultados, la situación insatisfactoria, de manera justificada para muchos cuidadanos, de los resultados no tienen que ver con las reformas que se hicieron, sino que tiene que ver con las reformas que no completamos en América Latina”, recalcó.

De alguna manera creo que han leído mal el libro (…) creyeron que había que leerlo al revés y han sacado la lista de las cosas de ese manual (…) Digamos que el manual del perfecto populista latinoamericano. Eso se ha recuperado en un sentido negativo y eso se refleja en los resultados. Yo diría que lo peor de esa recuperación de esos malos atributos latinoaméricanos y que nos está lacerando y constituye la mayor amenaza para nuestros países es la regresión democrática que estamos viviendo”, dijo.

Y prosiguió: “Estamos viendo que muchos gobiernos han surgido como los populismos clásicos prometiendo que el maná caerá del cielo; fórmulas mágicas para resolver nuestros problemas y culpar siempre a los otros, los otros pueden ser el pasado, los extranjeros, o hasta gente de este lado del océano (del continente europeo) y nunca se reconoce que la responsabilidad propia para enfrentar y resolver esos problemas. Esa es la historia del populismo porque accede al poder con demagogia, ah, pero eso sí en estos casos la mayoría de esos liderazgos populistas accedieron al poder gracias a la democracia que otros construyeron. Toman el poder con la democracia y la primera tarea es empezar a erosionar, a destruir, la democracia que con tanto trabajo otros construyeron”.

Ernesto Zedillo también aseguró que los gobiernos populistas tienen fórmulas para “destruir” la democracia y que uno de los primeros puntos de ésta es “callar e intimidar” o censurar a los críticos del Gobierno.

“¿Cómo se hace? Debilitándo los otros poderes del Estado. (…) La historia de como se hace se saca del manual mal leído de Vargas Llosa y Montaner (Manual del perfecto idiota latinoamericano). Lo importante es debilitar la democracia para que muy pronto puedan tener el poder y la autoridad de los déspotas, porque ese es el ciclo: populismo, despotismo, autoritarismo, fascismo, y en algunos casos, la aspiración de la dictadura. Hay que decirlo con toda claridad. Y todo esto pasa en un momento económico sumamente delicado”.

Ernesto Zedillo contextualizó que la combinación de los gobiernos populistas con el panorama económico general, que aseguró se apunta hacia una recesión más el cúmulo de la elevada inflación, traerá grandes consecuencias en los países de América Latina. Así mismo, enmarcó la situación en el panorama geopolítico que se desencadena a raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania

“La operación especial criminal y de genocidio contra Ucrania promete crear un desequilibrio mundial en la geopolítica que hemos conocido en las últimas décadas que traerá terribles consecuencias. Ni siquiera quiero pensar que el botón se toque. Pero aún antes de ese momento hay grandes consecuencia, no sólo por las decisiones del señor Putin, sino de quienes han decidido en algún momento apartarse del derecho internacional, socavar al sistema multilateral y no resolver los problemas con las herramientas que hemos creado los humanos principalmente la diplomacia y la política. ¿Qué ocurrirá con América Latina en esta circunstancia? Algo va a pasar para bien o para mal, y desgraciadamente cuando hemos tenido observaciones externas muy significativas en realidad nuestra historia no es muy buena”, explicó.

Esta no es la primera vez que el expresidente critica a los líderes populistas de América Latina. Ya en marzo de este 2022 habñia “lamentado” que América Latina sufra una “ola de gobernantes populistas e ineptos” que convirtieron la gestión de la pandemia en un “desastre”.

“Esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países latinoamericanos sea seguida de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encausen firmemente en el camino del desarrollo”, expresó el exmandatario mexicano durante la conferencia digital “Perspectivas económicas y el futuro de la tecnología en Latinoamérica”.

Quien fuera Presidente de México de 1994 a 2000 enfatizó en “la deficiente manera” en que se enfrentó la emergencia de COVID. “No es sorprendente que los países latinoamericanos hayan figurado entre los que tuvieron los peores índices de morbilidad y mortalidad en 2020”.

En ese momento, el también director del Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale criticó la decisión de algunos países latinoamericanos de “detener y revertir reformas ya adoptadas en el pasado y que mucha falta harán para favorecer el desarrollo de nuestros países”.