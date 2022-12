Mexicanos derrochan en fiestas y celebraciones: estudio; gastan más dinero en Navidad

De acuerdo con el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las y los mexicanos destinan hasta un tercio de sus ingresos a las fiestas.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- Estamos en plenas fiestas decembrinas y cualquier cosa es un buen pretexto para celebrar con familiares y amigos. Los mexicanos nos distinguimos por saber disfrutar de cada festejo que se nos presenta y no se escatima en ello, y esto no es sólo una percepción, hay un estudio que lo constata.

De acuerdo con un estudio llamado “Festividades mexicanas: una aproximación desde el comportamiento del gasto de los hogares”, realizado por Francisco Javier Fonseca Corona, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los mexicanos gastan más en fiestas y celebraciones desenvolviendo en promedio 40 mil 482 pesos al año en estas actividades.

El investigador explica que esta cifra podría ser una aproximación, ya que ésta podría ser incluso mayor, “pues hay gente que celebra 15 años, bodas u otros eventos que pueden acontecer una sola vez en la vida, y esos gastos, de los cuales no hay registro, suelen ser enormes”, indica.

Este estudio, publicado en el The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies, señala que en un hogar típico urbano, donde la media de ingresos es de 221 mil 980 pesos al año, el gasto total de 40 mil 482 pesos en celebraciones representa, aproximadamente, 18.24 por ciento; es decir, aproximadamente la quinta parte.

En tanto, en los hogares rurales, que tienen un ingreso promedio menor a los 120 mil 64 pesos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el gasto en fiestas representa poco más de un tercio del ingreso del hogar.

Aquí Francisco Javier Fonseca Corona recalca hay que entender que muchas personas “utilizan las festividades para obtener prestigio social; con frecuencia es la forma de proyectar el poder económico de la familia, la influencia y a veces hasta el poder político”.

Este es el primer estudio que se hace de este tipo, apoyados del datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), han destacado que en las ocasiones en las que más dinero gastan los mexicanos son Navidad, seguida de las fiestas patrias, los carnavales (que se llevan a cabo por varios días), y en menor medida, Año Nuevo.

Entonces, ¿cuánto debería gastar un mexicano en estas celebraciones?

El investigador recomienda utilizar la regla empírica llamada 50-20-30 que consistente en destinar 50 por ciento de los ingresos a cubrir los gastos esenciales de la familia o persona; es decir, vivienda, alimentación, servicios públicos y transporte para el trabajo.

Un 20 por ciento deben destinarse a ahorros (abrir una cuenta de banco, afores o simplemente llenar el “cochinito”) y el 30 por ciento restante para el gasto flexible o gastos no esenciales, como las celebraciones.

Y ojo aquí, asegura que el aguinaldo aplica la misma regla, aunque lo ideal es que si lo recibimos, lo dediquemos al ahorro, indica.