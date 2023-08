Un autobús con migrantes vuelca en la carretera entre Puebla y Oaxaca; hay 15 muertos

El vehículo que salió de Oaxaca fue impactado por otro camión; la mayoría de los pasajeros son originarios de Venezuela.

Por Edmundo Velázquez

Puebla, 22 de agosto (PeriódicoCentral).- Un autobús que transportaba migrantes de Venezuela volcó en la súper carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de Tepelmeme, en límites entre Puebla y Oaxaca.

La madrugada de este martes 22 de agosto volcó el autobús en el que viajaban migrantes y que dejó un saldo de 14 personas muertas y una más rumbo a un hospital de la región. Que más tarde falleció.

El accidente ocurrió sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del kilómetro 91, donde un autobús que transportaba migrantes de origen venezolano, en su mayoría, impactó contra un tráiler en Tepelmeme.

Por la cercanía con Puebla, los paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a los 36 pasajeros, hombres y mujeres que resultaron lesionados, a Tehuacán.

Atendieron de emergencia a los heridos en el Hospital General. Sin embargo, nueve de ellos fueron trasladados a los centros de salud del municipio. Entre ellos el (Centro de Salud con Servicios Ampliados) CESSA Tehuacán y el de Santiago Miahuatlán.

En este momento laboran en el punto autoridades de Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como con las autoridades ministeriales y estatales a fin de apoyar a las familias de las víctimas de este accidente.

La #GuardiaNacional con personal de la Dir. Gral. de Seg. en Carr. e Inst., activó el #PlanGN_A, tras registrarse un hecho de tránsito en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca. En la zona se brinda seguridad perimetral y desvío de la circulación para facilitar las tareas de rescate. pic.twitter.com/TlqAzFImLu — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) August 22, 2023

EL SEGUNDO ACCIDENTE DEL AÑO ASÍ DE FATAL

Un accidente similar ocurrió el 19 de febrero del 2023 en esta misma carretera. En ese entonces, al menos 17 migrantes perdieron la vida en un accidente. Las víctimas principalmente eran orriginarias de Colombia, Venezuela y Centroamérica.

En ese entonces la Secretaría de Gobernación en Puebla dio a conocer que de los heridos, cinco fueron de gravedad y dieron de alta a ocho, que estuvieron hospitalizados en la región de Tehuacán.

El accidente ocurrió en el kilómetro 88 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca. En el autobús viajaban 45 personas.

La velocidad en la que viajaba el conductor provocó que perdiera el control e impactara contra la valla de contención de la pista Cuacnopalan-Oaxaca.

En el sitio murieron 13 personas y dos más perdieron la vida luego de ser trasladadas a hospitales de Tehuacán y Oaxaca.

