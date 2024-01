ENTREVISTA ¬ Sedena ni el CNI dejan ver archivos de Guerra Sucia: Alicia de los Ríos

Ciudad de México, 23 de enero (SInEmbargo).- Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos Merino víctima de desaparición forzada durante la Guerra Sucia en México, denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), no permiten el acceso a los archivos de la denominada Guerra Sucia.

En entrevista para el programa Nueve al Cierre que se transmite por el canal de YouTube Sin Embargo al Aire, De los Ríos afirmó que pese a que en junio de 2022 se dio inicio a las tareas conjuntas de la Comisión de la Verdad con la Sedena, hasta el momento no han podido avanzar debido a los obstáculos que esa dependencia ha interpuesto.

“No hay disposición ni de Sedena ni de lo que fue el Cisen, que ahora es el Centro Nacional de Inteligencia, no lo hay, no hay la disposición para que la gente entre con la herramientas mínimas para poder hacer un trabajo digno y sobre todo un trabajo que avance”, subrayó la hija de Alicia de los Ríos Merino.

A pregunta expresa de que si la Sedena le están metiendo al Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a los archivos que la dependencia ha entregado, Alicia respondió que sí y destacó que ese hecho la hace pensar que se busca esconder o destruir los archivos de la Guerra Sucia.

“Sí, yo creo que le están diciendo que ya se entregó lo que se tenía que haber entregado y eso no es cierto. Hubo una entrega en el 2002, 2001, no lo negamos pero no es todo”, dijo la activista.