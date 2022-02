Diputada de Morena propone frenar los donativos del extranjero a organizaciones

La iniciativa prevé evitar que los donativos internacionales sean usados para promover y rechazar leyes, así como obstaculizar actividades.

Ciudad de México, 23 de febrero (SinEmbargo).- La fracción parlamentaria del Partido Morena en la Cámara de Diputados se encuentra impulsando una iniciativa de reforma en la Ley del Impuesto Sobre la Renta para impedir las aportaciones de asociaciones, gobiernos o empresas extranjeras a organizaciones no gubernamentales que se dedican a actividades de cabildeo y “litigio contra México“.

La legisladora Reyna Celeste Ascencio Ortega propone una reforma al artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues señaló que distintos proyectos de la Cuarta Transformación se han visto entorpecidos por actividades de litigio y cabildeo por parte de asociaciones y organizaciones civiles que son “financiadas por potencias e intereses extranjeros”.

Por lo que la iniciativa prevé evitar que los donativos internacionales sean usados para promover y rechazar leyes, así como obstaculizar actividades.

“En caso de que las organizaciones reciban donaciones en forma directa o indirecta de Gobiernos o corporaciones privadas de carácter extranjero no podrán realizar las actividades a que se refiere esta fracción III (influir en la legislación o emprender acciones de litigio estratégico)”, dice la iniciativa presentada por la Diputada morenista.

Además, Reyna Celeste Ascencio Ortega hizo énfasis en los señalamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que algunas organizaciones promueven el golpismo con evidentes actos de intervención, los cuales violan la soberanía nacional.

“La Cuarta Transformación del país enfrenta muchos adversarios, algunos de ellos son intereses extranjeros y los grandes capitales que sólo buscan mantener sus privilegios y concesiones, y para ello financian a organizaciones no gubernamentales”, mencionó.

Esta nueva propuesta obligaría a que las asociaciones den a conocer al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Gobernación el monto de donativos, así como su desglose de origen y el porcentaje que constituye en sus ingresos totales.

Asimismo, dicha propuesta de reforma expresa que organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han querido obstaculizar con amparos la construcción de proyectos como el Aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya.

AMLO Y MCCI

El Presidente de México dijo esta mañana que Antony Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos, está mal informado sobre los asesinatos de periodistas, y le pidió que no sea “injerencista” y explique por qué le da financiamiento a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la organización fundada por Claudio X. González.

Blinken escribió ayer: “El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”.

Andrés Manuel López Obrador le respondió hoy: “A mí me gustaría que ya que está actuando y está opinando el señor [Antony] Blinken que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor a un Gobierno legal, legítimo. ¿Por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González? Que me responda eso, y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado. México es un país libre, independiente, soberano”.

“Esto también demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el Gobierno de Estados Unidos”, señaló durante su conferencia de prensa matutina, mejor conocida como “mañanera”.