Vacuna de Moderna muestra 43.7% de eficacia contra Ómicron en bebés y niños de 2 años

Nueva York, 23 mar (EFE).- Moderna divulgó este miércoles que su vacuna anticovid fue eficaz en un 43.7 por ciento contra la infección por la variante Ómicron en niños entre seis meses y dos años de edad, y en un 37.5 por ciento en el grupo entre dos y seis años, según los datos preliminares de la fase avanzada de su ensayo clínico.

El estudio, que no ha sido revisado por expertos independientes, pertenece al ensayo KidCOVE que se está realizando en unos 11 mil 700 pacientes pediátricos en EU y Canadá en coordinación con varias instituciones sanitarias estadounidenses, incluyendo el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, en inglés).

This interim analysis showed a robust neutralizing #antibody response in both age groups after a 25 µg two-dose primary series of mRNA-1273 along with a favorable safety profile.

