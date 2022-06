Disney+ lanza el tráiler del documental Legado: Los LA Lakers de Jerry Buss

MADRID, 23 de junio (EuropaPress).- Disney+ ha publicado el tráiler de Legado: Los LA Lakers de Jerry Buss, serie documental original de la plataforma sobre el mítico equipo de baloncesto californiano que estará disponible próximamente. Un adelanto que llega pocas semanas después del final de la primera temporada de Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers, la serie de ficción de HBO basada en esta historia real que fue duramente criticada por Magic Johnson y otros miembros de aquella inolvidable generación de jugadores.

Legado: Los LA Lakers de Jerry Buss contará con diez episodios y arrancará en 1979, cuando Buss compró el equipo y lo llevó hasta la época más dorada de su historia durante los años 80.

Sin embargo, al contrario que la serie de HBO, Legado: Los LA Lakers de Jerry Buss será una serie estrictamente documental con imágenes de archivo inéditas y testimonio de los protagonistas, al estilo de El último baile, la exitosa docuserie de Netflix sobre Michael Jordan estrenada en 2020.

El adelanto cuenta con testimonios de Magic Johson, Lebron James, Shaquille O’Neal o Kareem Abdul-Jabbar. Además, Legado: Los LA Lakers de Jerry Buss también pondrá el foco la figura del tristemente fallecido Kobe Bryant, por lo que presumiblemente tendrá un espacio dedicado a su figura en la serie.

Tras el anuncio de la segunda temporada de Tiempo de victoria en el pasado mes de abril, Magic Johnson, gran estrella de aquellos Lakers, se mostró especialmente crítico con la serie, ya que no contó con la colaboración de los jugadores.

“Necesitas a alguien que lo viviese, no a alguien que diga ‘yo creo esto’ o ‘yo vi aquello’. No sé qué es esto de Tiempo de victoria, no la he visto ni pienso verla. Y el resto de los chicos dijeron lo mismo. Kareem (Abdul-Jabbar), todos. No lo puedes hacer”, aseguró el exjugador.