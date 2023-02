“Misión” de ser Presidente no ha terminado, me la dio dios, dice Bolsonaro desde EU

Madrid, 24 de febrero (Europa Press) .– El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha advertido desde su retiro en Estados Unidos que la “misión” de colocarse al frente del país “que Dios le encomendó”, “todavía no ha terminado”. Esta es su primera declaración en este sentido desde que salió derrotado en las urnas el pasado 30 de octubre.

“Fue una experiencia que yo entiendo como misión y si Él así lo entiende, creo que esa misión no ha terminado todavía”, ha dicho durante una intervención en una iglesia evangélica en Orlando. “Él sabe el tiempo adecuado para todo”, ha dicho, recibiendo acto seguido un “amén” por parte de los asistentes.

Bolsonaro también ha contado durante su particular homilía en la Iglesia de Nueva Esperanza, que mientras fue Presidente preguntaba a dios cual habría sido su “pecado” para estar desempeñando un cargo que solo le acarreaba “problemas”, se le puede escuchar decir en una serie de vídeos publicados por el portal Metrópoles.

“A veces uno no se acuerda de que tenía esposa. Es verdad. Llegas a casa y ella está durmiendo o cuando ella salía, era yo el que dormía”, ha recordado en relación a su mujer, Michelle Bolsonaro, en Brasil desde finales de enero y trabajando ya para el Partido Liberal (PL), que espera de ella que movilice al electorado femenino, un sector entre el cual el expresidente nunca tuvo un caladero de votos.

Bolsonaro también ha aprovechado para protestar por el salario que ha estado recibiendo mientras fue Presidente de Brasil, afirmando que uno no accede al cargo para ser recompensando económicamente. ¿Alguien sabe a cuánto ascendía mi salario en diciembre del año pasado? 33 mil reales, eso son 6 mil dólares. ¿Vale la pena?” se ha preguntado.

A su vez, también ha criticado las presiones que recibió de “varios partidos políticos” que querían ocupar algún Ministerio –“siempre ha sido así en Brasil y lo es ahora”– y al nuevo Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. “Hay algunos ahí que por el amor de dios”, ha dicho.

“Montar un Ministerio no es (…) ‘te quiero’. Primero, hay que ver si la persona está cualificada. Ver si acepta porque ser ministro no es tan gratificante cuando se trata de salario (…) Si comparas a mis ministros con los que me precedieron y los que están en este momento, la diferencia es enorme”, ha contado.