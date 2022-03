A regañadientes, pero ya se sabe más de la Revocación: AMLO; acusa falta de difusión

El Presidente López Obrador aseguró que los mexicanos participarán en este ejercicio democrático porque “quieren ser tomados en cuenta” aunque comentó que hubiese deseado que a la consulta de Revocación de Mandato se le diera una difusión más completa.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró este jueves que a pesar de los obstáculos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) para la organización y difusión de la consulta de Revocación de Mandato, los ciudadanos ya tienen la información necesaria para participar el próximo 10 de abril.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que los mexicanos participarán en este ejercicio democrático porque “quieren ser tomados en cuenta”.

“No considero que sea propicio seguir tratando el tema. Pienso que los ciudadanos aún con poca información, con poca difusión, ya tienen los elementos básicos y se trata de la democracia. Es una consulta y a todos los mexicanos nos importa mucho participar, ser tomados en cuenta, a todos”, expresó.

“De modo que ya se sabe que el día 10 de abril va a haber esta consulta y es algo legal, legítimo, está en la Constitución, pero además tiene que ver con la democracia y pienso que aún con todos los obstáculos, los ciudadanos ya tienen la información y ellos van a decidir si participan o no participan, si votan en un sentido o en otro”, añadió el Presidente.

En ese sentido, López Obrador comentó que hubiese deseado que a la consulta de Revocación de Mandato se le diera una difusión más completa, pero no fue así.

“Ya a regañadientes, pero ya se sabe un poco más. Hubiésemos deseado que se diera una difusión completa, plena, pero no fue posible, ni el INE ni los medios de información, con honrosas excepciones. No le dieron o no le han dado hasta ahora la importancia que tiene este proceso democrático”, señaló.

Sobre el número de casillas que se instalarán para dicha consulta, el Jefe del Ejecutivo federal también manifestó que le hubiera gustado que en todos lados se instalaran “para que todos pudieran participar” y recordó que sólo se instalará el 30 por ciento de las que inicialmente se tenía previsto.

“También hubiésemos deseado que se instalaran casillas en todos lados para que todos pudieran participar y les quedaran cerca las casillas, pero no es así. Sólo se va a instalar el 30 por ciento de las casillas que se instalan en una elección para elegir a representantes. De todas maneras vamos adelante y es algo inédito porque es un paso adelante en la democracia participativa. Yo voy a participar como ciudadano el domingo 10 de abril”, concluyó.

La consulta revocatoria, programada para el próximo 10 de abril, es un proceso que ha impulsado López Obrador como un mecanismo de democracia directa y participativa en la que, en la mitad de su Presidencia, se pregunta a los mexicanos si quieren que el mandatario siga gobernando o que renuncie.

La realización del ejercicio ha sido la última punta de lanza en el cruce entre López Obrador y su partido, Morena, y el INE. El Instituto ha cuestionado la decisión de la Cámara de Diputados, con mayoría morenista, de reducir su presupuesto para este año, cuando además de la consulta de Revocación de Mandato habrá elecciones en seis estados de la República.