Comando ataca a balazos un bar en Amozoc, Puebla: deja 5 muertos y 3 policías heridos

Daniel, de 52 años de edad, quien laboraba como guardia en el bar, murió en un hospital luego de resultar herido de bala en el abdomen.

Por Jesús Razo

Puebla, 24 de junio (PeriódicoCentral).- Autoridades de Puebla confirmaron que son cinco muertos por el ataque armado en el bar “Pinochos“, del municipio de Amozoc de Mota, Puebla.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias de levantamiento de cadáver de otro hombre que resultó herido en dicho sitio.

Las autoridades consultadas indicaron que la quinta víctima fue un hombre identificado como Daniel, quien contaba con 52 años de edad y laboraba como guardia en dicho establecimiento.

El sujeto ingresó durante la mañana de este viernes al Hospital de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría de Salud. Debido a que al menos recibió un impacto de bala en el abdomen.

El personal médico atendió al hombre . Sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Personal del área de trabajo social del mencionado nosocomio, dio aviso de la muerte a las autoridades ministeriales.

Elementos de la Agencia Especializada en Investigación de Homicidios, acudieron al hospital para llevar a cabo las diligencias de rigor, las cuales concluyeron alrededor de las 17:30 horas. Con este deceso sumaron cinco los muertos durante las primeras horas del viernes, en el bar “Pinochos”.

LA BALACERA ALARMÓ A VECINOS DE UN INFONAVIT

Minutos antes de las 5:00 horas ocurrió el ataque armado, en un negocio ubicado en la carretera federal Puebla-Tehuacán, frente al Infonavit Bugambilias.

Hombres con armas largas en al menos dos camionetas llegaron al establecimiento y dispararon contra las personas que se encontraban en el interior. Además, en el lugar se encontraba una patrulla que también atacaron los sujetos y dos policías municipales y un policía estatal resultaron heridos.

Dentro del negocio murieron tres hombres, uno más quedó sobre la carpeta asfáltica mismo que además de recibir impactos de bala fue atropellado.

El multihomicidio provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal de Puebla, de Amozoc, policías estatales, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Fiscalía.

