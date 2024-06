ENTREVISTA¬ A quienes regatearon el respaldo a Claudia los premian, cuestiona Noroña

Morena y sus aliados eligieron a su candidato presidencial por medio de una encuesta. El acuerdo era que el segundo lugar sería coordinador en el Senado, el tercero líder de la bancada en la Cámara de Diputados; el cuarto lugar llegaría al Gabinete, mientras que el quinto y el sexto tendrían una candidatura plurinominal.

Ciudad de México, 24 de junio (SinEmbargo).– El Diputado Gerardo Fernández Noroña consideró que se manda “un mal mensaje” al incumplir el acuerdo al que llegaron los aspirantes presidenciales de la Cuarta Transformación y dejar en posiciones tanto dentro del Gabinete como en las coordinaciones del Congreso a quienes “regatearon” el respaldo a Claudia Sheinbaum Pardo, hoy virtual Presidenta electa.

“Simplemente creo que se da un mal mensaje porque al sexto lugar (el actual Senador Ricardo Monreal Ávila) lo mandas a coordinar a los Diputados. Eso no se entiende, no creo que se valore bien en el movimiento y a quienes regatearon el respaldo a Claudia Sheinbaum son premiados y quien fue clave en el apoyo, en el respaldo, en el momento más crítico no ha sido así”, expresó Fernández Noroña en entrevista con “Los Periodistas”.

En ese sentido, Marcelo Ebrard quedó en segundo lugar, pero ahora se sabe que llegará al Gabinete; Noroña se colocó en el tercer lugar y accedió a una senaduría; el cuarto lugar lo ganó Adán Augusto López Hernández, el quinto Manuel Velasco, del Partido Verde, el aliado incómodo, y en último lugar Monreal, que se perfila a encabezar el Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados.

Lo cierto es que a lo largo y antes del proceso interno de Morena, Ricardo Monreal, por ejemplo, acusó en diversas ocasiones a Claudia Sheinbaum de ser la elegida del Presidente Andrés Manuel López Obrador para ser la candidata presidencial, de emprender supuestas campaña de odio en su contra e incluso amagó con dejar el movimiento por la “falta de un piso parejo”.

Algo similar ocurrió con Marcelo Ebrard, quien la semana pasada fue anunciado como el Secretario de Economía en el Gobierno de Sheinbaum. El excanciller desconoció el proceso interno de Morena para la candidatura presidencial, acusó fraude en el levantamiento de la encuesta y sostuvo ante sus bases: “No nos vamos a someter a esa señora”, en referencia a la virtual Presidenta electa.

Al respecto, Noroña, quien a lo largo del proceso llamó a sus compañeros a mantener la unidad, recordó: “Yo quise desde un inicio coordinar el Senado. Hay que recordar que nuestro compañero Marcelo Ebrard regateó al inicio del proceso su respaldo, finalmente se hizo, el resultado que tuvimos no sería igual sin la unidad de todos los que aspiramos, no estoy haciendo una crítica, estoy recordando lo que sucedió y entonces se abrió la posibilidad de que el Senado no lo encabezara Marcelo Ebrard”.

Cuestionada sobre esta situación, la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo y trayectoria del Diputado Gerardo Fernández Noroña e indicó: “Gerardo va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento, de concientización, de formación, la gente quiere muchísimo a Gerardo. Ya voy a platicar con él en su momento”.

🔥Hoy dijo nuestra presidenta @Claudiashein : “Noroña (@fernandeznorona) es un compañero de primera, tenemos en común personas que nos formaron en algún momento de nuestra vida, el va seguir jugando un papel muy importante en el movimiento de concientizacion . Ya voy a hablar yo… pic.twitter.com/OreUBjUH76 — Sergio Angelo (@soysergioangelo) June 24, 2024

Noroña por lo mismo dijo estar tranquilo pero sostuvo que al haber quedado en el tercer lugar le correspondería coordinar el Senado, una posición que, según ha trascendido, podría dársele a Adán Augusto Hernández López. “Hay quien me quiere regatear, pero hay quien quiere decir que yo quedé en cuarto porque hacen un promedio de las encuestas”.

“Lo que yo estoy planteando es háganse una encuesta y asunto solucionado, se acabó la discusión, que se haga una encuesta de quien encabeza el Senado y asunto resuelto ¿Qué pasa si no hacen la encuesta? Pues no la hacen y ya, quedo de Senador, como uno más, no cambiara eso mi posición de apoyar con todo a Claudia Sheinbaum, de apoyar al movimiento”, puntualizó el Diputado Noroña.

Y puntualizó: “Yo después de la declaración de hoy de nuestra compañera Claudia Sheinbaum estoy muy tranquilo porque valoro mucho lo que dijo, le agradezco mucho, yo le tengo admiración y respeto y creo que resolveremos el tema, bien, mal o regular. Ya platicaremos. Lo que dijo me parece bien. Yo no estoy peleándome por un cargo en concreto, ni me va la vida porque me hagan o no me hagan coordinador del Senado, ni por ningún cargo por encumbrado que sea, me parece simplemente que debe haber un trato correcto para todos los compañeros”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado