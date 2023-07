AMLO rechaza la propuesta de Xóchitl para que trabajadores paguen su seguro médico

El Presidente, aunque se refirió a la Senadora, no dijo su nombre explícitamente por la medida del INE de que se abstuviera de mencionarla en sus conferencia de prensa matutinas.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana la propuesta de Xóchitl Gálvez de que las y los funcionarios públicos paguen su propio seguro de gastos médicos, aunque no mencionó su nombre explícitamente por la medida cautelar que le dio la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE).

López Obrador sin mencionar el nombre de Xóchitl Gálvez se refirió a ella como “esta persona del bloque conservador” y rechazó la propuesta de la Senadora.

“Acaba de darse a conocer que una persona está proponiendo, fíjense lo que propone esta persona del bloque conservador, que todos los trabajadores, dice, tengan un seguro; o sea, que ya no haya seguridad pública, seguridad social, que no haya ISSSTE, que no haya Seguro Social y mucho menos el IMSS Bienestar, desaparece todos esos y ella dice que los trabajadores paguen un seguro”, señaló.

El mandatario consideró que la panista se equivocó a la hora de hacer las cuentas porque consideró que aunque se llegue a un acuerdo con las aseguradoras para brindar un seguro médico privado por 70 mil pesos mensuales, el promedio de ingresos mensuales de las y los trabajadores inscritos al Seguro Social es de 16 mil pesos.

“Yo creo que se equivocó porque todos los trabajadores inscritos al Seguro Social, que son casi 22 millones de trabajadores, su promedio de ingresos mensuales son 16 mil pesos, ¿de dónde van a sacar 70? A lo mejor estaba pensando en el año, de toda maneras al año no deja de ser una cantidad considerable”, destacó.

“Era el modelo neoliberal que se impuso en México 36 años, por eso acabaron con las aseguradoras públicas, todas aseguradoras privadas, todo, como se terminaron los banco públicos, todos bancos privados. Entonces esa mentalidad existe, ese modelo existe, por eso hablo de que están al acecho, quieren regresar para eso. Ese es el propósito”, agregó.