En febrero de 2022, el hielo marino en Antártida alcanzó su extensión más baja: NASA

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) – En febrero de 2022, el hielo marino de la Antártida alcanzó la extensión más baja observada en registros satelitales, que comenzaron en 1979. Por primera vez, bajó de dos millones de kilómetros cuadrados.

Un mapa muestra la extensión del hielo el día de su mínimo histórico. La extensión se define como el área total en la que la concentración de hielo es de al menos el 15 por ciento. El contorno amarillo muestra la extensión mediana del hielo marino en febrero de 1981 a 2010. Una mediana es el valor medio: es decir, la mitad de las extensiones eran más grandes que la línea amarilla y la otra mitad eran más pequeñas.

The long-term trend for sea ice in the south is flat, while the global trend points downward. https://t.co/zfwmU23RGl pic.twitter.com/MB2g8c1Alz

