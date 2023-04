La alemana Wintershall Dea halla nuevo yacimiento de crudo en aguas someras de México

Por Gabriel Martínez

Saltillo, 25 de abril (Vanguardia).– Con reservas equivalentes a entre 200 y 300 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, las firmas privadas Wintershall Dea, Harbour Energy y Sapura OMV anunciaron la importancia del descubrimiento en el pozo Kan, frente a las costas de Tabasco.

Kan, como se ha denominado al pozo productor de petróleo, está ubicado cerca de otros activos importantes como Zama, y los descubrimientos de Polok y Chinwol, dos activos anunciados por el gigante Repsol en 2020.

Exciting news from Mexico! We have made a significant oil discovery in the Sureste Basin. 200 to 300 million BOE may be in place there. “This discovery at our first own-operated exploration well offshore Mexico is a great success,” says CTO Hugo Dijkgraaf.

Read the news 👇🏼

— Wintershall Dea (@wintershalldea) April 25, 2023