Edomex: Dos hombres que explotaron a una mujer por 13 años reciben condena de 57 años

La víctima fue vendida por una mujer a una familia que se encargaba de esclavizar y prostituir en distintos bares en el Estado de México; dos de ellos fueron sentenciados a más de 50 años en prisión.

Estado de México, 25 de julio (AFondo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia de 57 años y seis meses de prisión para los hermanos Rogelio y José Roberto de apellidos Alegría Ochoa, tras quedar acreditada su intervención en el delito de trata de personas, en las modalidades de esclavitud, trabajo forzado y prostitución ajena, en agravio de una mujer.

Indagatorias de la Fiscalía mexiquense precisaron que por 13 años, desde el 2003 y hasta el año 2016, los ahora sentenciados, en complicidad con otros integrantes de su familia, esclavizaron a la víctima y la prostituyeron en un inmueble, en un lugar destinado a venta de bebidas alcohólicas y distintos bares en el municipio de Valle de Chalco.

Los sentenciados Rogelio y José Roberto, junto con los demás integrantes de su familia, tenían una repartición de funciones que permitía mantener a la víctima en un estado de esclavitud, ya que cada uno de ellos realizaba actividades como cuidado, traslado y recolección del dinero que ella ganaba mediante las actividades que era obligada a realizar.

De acuerdo con la indagatoria, el 3 de noviembre de 2003 la víctima de entonces 14 años fue vendida y entregada por una mujer a los integrantes de una familia, esto en la colonia Darío Martínez, Primera Sección en el municipio de Valle de Chalco.

A partir de ese momento, la víctima fue sometida a trata de personas en su modalidad de esclavitud, pues dejó de tener dominio sobre su persona y fue obligada a laborar en una pulquería, donde debía bailar y consumir bebidas alcohólicas con los clientes. En tanto que si se oponía a ello era golpeada.

En el mes de febrero de 2004 la víctima también fue obligada a sostener relaciones sexuales con los clientes al interior de ese inmueble, sin embargo, a partir de julio de 2008 esta persona fue llevada a distintos bares del municipio de Valle de Chalco, donde de igual forma era obligada a la prostitución. Aunado a ello también debía laborar en un tianguis donde vendía bebidas alcohólicas y diversos artículos.

La investigación llevada a cabo determinó que desde el mes de abril del 2015 y hasta marzo de 2016, los implicados trasladaban a individuos a un inmueble habitado por la víctima, donde debía mantener relaciones sexuales con ellos a cambio de dinero.

Una vez que en el año 2016 la víctima obtuvo su libertad, denunció los hechos ante la Fiscalía, quien integró la indagatoria por el delito de trata de personas, recabó datos de prueba y con ellos el Agente del Ministerio Público solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión en contra de los implicados.

Rogelio fue aprehendido en diciembre de 2020, en tanto que José Roberto en enero de 2021, para estas acciones la FGJEM contó con el apoyo de la Guardia Nacional (GN). Ambos sujetos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde un juez, tras proceso legal, les dictó esta condena de 57 años de prisión.

Además de la pena privativa de libertad, estos sujetos deberán pagar cada uno multa de 2 millones 666 mil 900 pesos y la cantidad de 62 mil 800 pesos como reparación del daño.