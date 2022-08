Permiso para exportar totoaba alerta a ambientalistas: ven mayor riesgo de extinción

Por Andrés M Estrada

Ciudad de México, 25 de agosto (Opendemocracy).– En marzo de 2022, Earth Ocean Farms se convirtió en la primera empresa de acuicultura de México en obtener el permiso para exportar la carne del pez totoaba, tras la aprobación de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres).

La totoaba estuvo en peligro crítico de extinción en la naturaleza hasta 2021, cuando se mejoró su estado a vulnerable. Se ha cultivado en corrales en aguas mexicanas durante unos 20 años. Durante la primera década, fue en un esfuerzo por socorrer a la población salvaje, mientras que en los últimos 10 años la totoaba se ha estado vendiendo a nivel nacional.

Pero la medida de ampliar el mercado más allá de México a los consumidores internacionales ha provocado la indignación de los conservacionistas. Mientras que algunos dicen que impulsará el crecimiento económico, ellos argumentan que promoverá el tráfico ilegal.

Preocupación, pero sin consenso

La totoaba, un gran pez endémico del Golfo de California, es muy codiciada por su vejiga natatoria, también conocida como “buche”. Este órgano lleno de gas ayuda a los peces óseos a regular su flotabilidad. Algunos lo consideran una cura para dolencias en la medicina tradicional china.

El comercio ha alimentado la pesca de totoaba salvaje, que es ilegal, y ha llevado a otra especie, la vaquita marina, al borde de la extinción. Estas pequeñas marsopas deben salir a la superficie para respirar, pero suelen ahogarse tras quedar atrapadas en las “redes de enmalle” de malla fina que se colocan para la pesca de totoaba. Estas redes son ilegales desde 2015, cuando las autoridades mexicanas emitieron una prohibición temporal de su uso en el Golfo de California. La prohibición se hizo permanente en 2017, pero no se ha aplicado bien. Se estima que actualmente no quedan más de 10 vaquitas marinas en libertad, lo que la sitúa entre las especies más amenazadas del planeta.

La decisión de la CITES “abrirá una enorme laguna que será explotada por quienes quieran comerciar con la vejiga natatoria”, afirma Clare Perry, responsable de la campaña sobre el clima y los océanos de la ONG Environmental Investigation Agency.

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, otra ONG, dice que su preocupación es que una vez que se inicie el comercio, la totoaba capturada ilegalmente podría hacerse pasar por legal. “Aunque existe una norma oficial mexicana de trazabilidad [para evitarlo], en la práctica es muy difícil”, argumenta. “Si las redes del crimen organizado comienzan a blanquear el comercio de totoaba silvestre, esto podría conducir a un aumento en su pesca, poniendo aún más presión sobre la vaquita”, añade Olivera.

Pero Luis Enríquez, de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Baja California, no está de acuerdo. Experto en trazabilidad genética, explica que la actual norma de trazabilidad de la totoaba, creada en 2018, exige códigos QR y etiquetas. Cuando hay una irregularidad, se realiza un análisis genético para verificar si el pescado es de criadero o de captura silvestre. Esto no lleva más de tres días, explica.

“La crítica es que en México no existe la tecnología, ni la capacitación del personal de campo para poder detectar si esto [una captura de totoaba] es legal o ilegal. Es muy caro hacer la prueba, sí, pero no digan que no tenemos la capacidad, porque eso ya lo tenemos desarrollado. Tenemos los marcadores, se puede hacer”, dice.