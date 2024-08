Astrología y música: Esa mi Pau y Mika Vidente unen fuerzas en Mucha Muchacha

La primera temporada de Mucha Muchacha estará compuesta de 12 episodios en los que las invitadas, talentos nacionales, frescos y emergentes, podrán hablar de sus proyectos y, además, tener una sesión astrológica con Mika Vidente.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- En un momento en el que se le busca dar fuerza y visibilidad a proyectos musicales femeninos, a partir de iniciativas y apertura de espacios, llega Mucha Muchacha, el podcast de Paulina García, la DJ, locutora y promotora musical mejor conocida como Esa Mi Pau.

“Es un proyecto que salió un poquito por mi necesidad y por mi amor de platicar de música, la verdad, y eso es algo que he hecho durante toda mi carrera en diferentes programas de radio. Yo pasé un rato sin estar en el radio, cosa que me hizo extrañarlo mucho, y pues me di cuenta que, obviamente, además de ser DJ, lo mío es comunicar y compartir proyectos increíbles a través de los medios que tengo”, expresó Paulina García en entrevista para SinEmbargo.

Y abundó, “tenía muchas ganas como de retomar esta esta faceta de poder platicar de música y no nada más enfocarme en un solo género sino en un espacio en donde yo pudiera decidir qué poner, qué proponer y también que fuera un espacio donde pudiera mostrar muchas partes musicales”.

El primer episodio de Mucha Muchacha, dedicado a la compositora mexicana Deya, se estrenó el 25 de junio a través del canal de YouTube de Esa Mi Pau, y a partir de aquel banderazo de salida los episodios se van lanzando semanalmente.

La primera temporada de Mucha Muchacha estará compuesta de 12 episodios en los que las invitadas, talentos nacionales, frescos y emergentes, podrán hablar de sus proyectos y, además, tener una sesión astrológica con Miguel Hernández, la bruja, tarotista y vidente mejor conocida en redes sociales como Mika Vidente.

“Mika y yo somos amigues desde, nos conocimos hace unos cuatro años, cuando empezó la pandemia porque hicimos un programa de radio juntos donde hablábamos de reggaetón y astrología, y ahí nos hicimos muy amigues, es mi vecino y compartimos la verdad muchísimo”, compartió Esa Mi Pau.

“Entonces ya queríamos volver a hacer algo así, pero Mika también tiene mucho trabajo, entonces en lugar de esperar a que se hiciera algo a través de su canal, quise incluirle en este proyecto porque creo que la astrología es algo con lo que conectamos todas desde muy chavitas, y Mika es un ser completamente mágico, la verdad es una maravilla y creo que conecta muy bien”, añadió.

Deya (productora y compositora), Grtsch (pop / género urbano), Niña Dioz (rap y trap), Gitana (reggaeton), Herbolaria (electro-pop) y Renee Mooi (pop oscuro), son sólo algunas de las primeras invitadas de Mucha Muchacha.

Con el apoyo de Adidas, a través del préstamo de su locación El Nido, y a la productora Troop, Mucha Muchacha dedicará dos episodios a cada una de sus invitadas con una entrevista y una sesión musical exclusiva.

“Para mí, mi trinchera o mis formas de poder hacerle justicia a estas personas es teniendo un espacio en donde puedan exponer sus cosas y exponerlas de una manera real, de una manera honesta y sin una pretensión más que la difusión de sus proyectos”, sostuvo Paulina.

“Mucha Muchacha es un programa de muchas y un poquito era las ganas de decir ‘hay tantos proyectos de mujeres increíbles que vale la pena tener un espacio, un canal, donde todo se documente'”, concluyó.

