Alemania: Hombre se entrega y se declara responsable por ataque que reivindicó ISIS

Por Daniel Niemann y David McHugh

SOLINGEN, Alemania, 25 de agosto (AP).— Un hombre de 26 años se entregó a la policía declarándose responsable del ataque con cuchillo en Solingen que dejó tres muertos y ocho heridos en un festival que conmemoraba el 650 aniversario de la ciudad, anunciaron las autoridades alemanas a primera hora del domingo.

La policía de Düsseldorf dijo en un comunicado conjunto con la Fiscalía que el hombre “declaró que era responsable del ataque”.

“La implicación de esta persona en el crimen está siendo investigada intensamente”, señaló el comunicado.

Fiscales federales dijeron que estaban investigando por sospecha de asesinato, intento de asesinato y membresía en una organización terrorista extranjera. El sospechoso, esposado de pies y manos, fue llevado el domingo de la estación policial en Solingen al tribunal federal en Karlsruhe para comparecer ante un Juez.

An der Trauerstätte in #Solingen schreibt ein Kind auf ein Blatt Papier, was sich alle fragen. Währenddessen fährt der mutmaßliche Terrorist zum Haftrichter #terror #ISIS #Islamisten #abschiebung #Messerverbot #Messerangriff pic.twitter.com/94YosEGkbW

— Frank Schneider (@chefreporterNRW) August 25, 2024